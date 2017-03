Köln (ots) - Erpressungen sind sein Geschäft: Eric Beaumont (LukeRoberts, "Black Sails", "Game of Thrones", "Wolf Hall") durchschautdie gefährlichsten Verbrecher der Welt in Sekunden - und löstKonflikte mit der Macht des Wortes. In der neuen Serie "Ransom", dieVOX ab 29.03. immer mittwochs um 21:15 Uhr als Free-TV-Premierezeigt, geht es in jeder Folge um einen packenden Fall von Erpressung,inspiriert von wahren Ereignissen. Um seinen verzweifelten Kunden zuhelfen und Menschenleben zu retten, übernimmt Eric Beaumont dieKontrolle über die Verhandlungen, baut Vertrauen zum Täter auf undversucht die Erpresser mit seinem Verstand zu besiegen. ImCrime-Drama an seiner Seite sind Profiler Oliver Yates (BrandonJayMcLaren, "Graceland", "The Killing") und Expolizistin Zara Hallam(Nazneen Contractor, "Heroes Reborn", "24").Das erwartet die Zuschauer in Folge 1 ("Maxine") um 21:15 Uhr: Diejunge Maxine Carlson will unbedingt in der Firma vonVerhandlungsspezialist Eric Beaumont arbeiten und lässt sich auch voneiner deutlichen Absage nicht aufhalten. Mit einem Trick gelangt siezu einer Geiselnahme und versucht den nichts ahnenden Eric Beaumontvon ihrem Können zu begeistern - mit Erfolg: Der Top-Verhandler istvon Maxines Hartnäckigkeit beeindruckt und gibt ihr die Chance aufeinen Platz in seinem hochqualifizierten Team. Und schon der nächsteAuftrag der "Crisis Resolution"-Gruppe hat es in sich: Acht Jahrenach dem plötzlichen Verschwinden seines kleinen Sohnes erhält einEhepaar Lösegeldforderungen über fünf Millionen Dollar. Doch so vielGeld haben die Eltern nicht - und in nur 24 Stunden muss die Summeübergeben werden. Schafft es das Team um Eric Beaumont die Verbrecherzur Aufgabe zu zwingen und den Jungen in Sicherheit zu bringen? Undwelches Geheimnis verbirgt die ehrgeizige Maxine?Hintergrund:Das brandneue Crime-Drama "Ransom" basiert auf den echten Fällendes französischen Krisenmanagers Laurent Combalbert. Mit seinemGeschäftspartner Marwan Mery und rund 20 Mitarbeitern bearbeitet erjährlich etwa 50 Entführungsfälle auf der ganzen Welt. Seinefaszinierenden Verhandlungskünste inspirierten die Macher von"Ransom" zu dieser ganz besonderen Serie. Als Showrunner undDrehbuchautor war der mehrmals "Emmy"-nominierte Frank Spotnitz("Akte X", "The Man in the High Castle", "Die Medici: Herrscher vonFlorenz") aktiv - er entwickelte die Serie gemeinsam mit DavidVainola ("Combat Hospital", "Diamonds"). Produziert wurden dieinsgesamt 13 Folgen der ersten Staffel von Entertainment One, BigLight Productions, Sienna Films und Wildcats Productions inKoproduktion mit der Mediengruppe RTL Deutschland, CBS (USA), TF1(Frankreich) und Corus Global (Kanada).Den Auftakt der spannenden neuen Serie "Ransom" zeigt VOX am 29.März 2017 um 21:15 Uhr, Folge 2 läuft direkt im Anschluss um 22:10Uhr.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell