Eros Ramazzotti mag nicht täglich knutschen

Hamburg (ots) - Eros Ramazzotti, 55, bekannt für seineSchmuse-Lieder, spricht diese Woche in GALA (Heft 49/2018, ab heuteim Handel) sehr abgeklärt über die Liebe. Leidenschaft sei im Alltagmit Ehefrau Marica Pellegrinelli, 30, mit der er seit vier Jahrenverheiratet ist, nicht das Wichtigste: "Ein bisschen Knutschen kommtvor. Oder mal ein freundliches "Ti amo". Aber wir spielen uns nichtjeden Tag die große Liebe und Leidenschaft vor. Weil wir ehrlich sindzu uns", so der Sänger. In erster Ehe war Ramazzotti mit ModeratorinMichelle Hunziker verheiratet.