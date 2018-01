Hamburg (ots) - Nachdem die Anzeige gegen Erol Sander, 49, wegenhäuslicher Gewalt fallen gelassen wurde, äußert sich der TV-Star nunexklusiv in GALA (Heft 03/2018, EVT 11.01.18): "Sieben Monate Leidensind vorbei. Ich bin von Herzen erleichtert, dass die falschenVorwürfe gegen mich entkräftet sind." Seine Noch-Ehefrau CarolineGoddet, 42, hatte von einer "Ehe-Hölle" berichtet und gleich zweiAnzeigen gestellt, neben der angeblichen häuslichen Gewalt auch wegenBesitzes und Konsums von Marihuana. Die zweite Anzeige endete mit demErlass eines Strafbefehls; Sander muss 25.200 Euro zahlen.Hintergrund: In der Wohnung des Noch-Ehepaars wurden von der Polizeigeringste Mengen Marihuana gefunden - einige Wochen nach SandersAuszug. Alle Haar-, Blut- und Urinproben des Schauspielers fielennegativ aus. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, so sein Anwalt,habe sich Sander entschlossen, den Strafbefehl zu akzeptieren, ohnedabei die Vorwürfe anzuerkennen. Erol Sander zu GALA: "Aus Rücksichtauf meine Familie und mein Umfeld wünsche ich mir nur, dass esendlich vorbei ist."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell