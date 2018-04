Eröffnungsbericht zur ILA 2018 - Hochrangige politische Besuche auf der ILA Berlin 2018

Berlin (ots) -- Eröffnung der ILA durch die Bundeskanzlerin- Wirtschaftsminister Altmaier trifft Startups im ILA Future Lab- Gemeinsamer Besuch der VerteidigungsministerinnenFrankreichs und Deutschlands- Attraktionen in der Luft und im Static Display: A380, A340BLADE, A350, B747-8, A400M, Beluga, CS300, Kawasaki P1- DLR mit Forschungsflugzeugen, unbemannten Fliegern und neuesterRaumfahrttechnologieAm 25. April öffnet die weltweit führende Innovationsmesse derLuft- und Raumfahrt, die ILA Berlin, ihre Tore. Für fünf Tage wirdBerlin Dreh- und Angelpunkt der internationalen Luft- und Raumfahrtsein und über 150.000 Besucher aus aller Welt an ihrer Faszinationteilhaben lassen.Bundesregierung und Bundestag hochrangig vertreten Bundeskanzlerineröffnet ILA am ersten FachbesuchertagAngesichts der politischen und strategischen Bedeutung der Branchewerden hochrangige politische Besucher erwartet. Offiziell eröffnetwird die ILA Berlin 2018 am 25. April um 13 Uhr von BundeskanzlerinDr. Angela Merkel. Im Zuge ihres Rundgangs wird die Bundeskanzlerinsich ein Bild machen von den Innovationen und neuesten Technologiender Luft- und Raumfahrtindustrie. Begleitet wird sie vomBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, AndreasScheuer.Peter Altmaier trifft StartupsEbenfalls am Eröffnungstag wird Peter Altmaier, der alsBundeswirtschaftsminister auch für die Luft- und Raumfahrtindustrieverantwortlich ist, die ILA besuchen. Im ILA Future Lab wird sich derBundeswirtschaftsminister sowohl mit etablierten Unternehmen als auchmit internationalen Startups austauschen. Kurz nach seiner Ernennungzum Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt wirdThomas Jarzombek auf der ILA erwartet. Im Rahmen seines Messebesuchswird er das ILA Future Lab eröffnen, eine gemeinsame Initiative vomBundesministerium für Wirtschaft und Energie und BDLI zur Förderunginnovativer und disruptiver Technologien in der Luft und im All. MitKlaus-Peter Willsch, MdB, wird außerdem der Vorsitzende derParlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt die ILA besuchen.Internationale DelegationenZum 9. Internationalen Parlamentariertag am 25. April werdenzahlreiche Parlamentarier aus dem In- und Ausland erwartet. AufEinladung des Auswärtigen Amtes und des BDLI werden im Rahmen des 11.Botschaftertages am 27. April die in Berlin akkreditiertenBotschafter die ILA besuchen. Darüber hinaus werden Delegationen ausder ganzen Welt auf der ILA zu Gast sein. Partnerland Frankreich -weiterer Schub für die deutsch-französischen BeziehungenFrankreich ist Partnerland der ILA Berlin 2018. Hochrangigepolitische Gäste aus Frankreich werden erwartet. Beeindruckendes Bildfür die französisch-deutsche Partnerschaft wird der gemeinsame Anflugder Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und FlorenceParly mit einer A400M sein. Im Rahmen ihres Messebesuchs wird ein 1:1Modell der neuen EUROMALE enthüllt. Danach planen die beidenMinisterinnen, eine Absichtserklärung zur Beschaffung bilateralerProjekte zu unterzeichnen."Best ILA ever"Die Weiterentwicklung der ILA zur weltweit führendenInnovationsmesse ist ein voller Erfolg. Das 250.000 Quadratmetergroße Berlin ExpoCenter Airport direkt an der Südbahn des künftigenHauptstadtflughafens BER ist voll gebucht. Deutlich stärker ist indiesem Jahr die internationale Nachfrage: Rund 1.100 Aussteller aus41 Ländern präsentieren sich auf 50.000 Quadratmetern Hallen- undChaletfläche sowie einem 100.000 Quadratmeter großen Freigelände. 200Fluggeräte werden am Boden und in der Luft zu sehen sein."Mit der ILA Berlin verfügt Deutschland über die Innovationsmesseschlechthin, die ein weltweites Ausrufezeichen für Hochtechnologie'Made in Germany' setzt und Anziehungspunkt für Besucher undAussteller aus der ganzen Welt ist - vom Startup bis zum etabliertenKonzern", sagt BDLI-Hauptgeschäftsführer Volker Thum. "Wir haben dieälteste Luftfahrtmesse der Welt gezielt zum Synonym von Innovationand Leadership in Aerospace entwickelt, als Bühne für Innovationenund technische Entwicklungen. Von der ILA Berlin 2018 wird ein Schubfür die globale Branche ausgehen. Und die Wahl Frankreichs alsPartnerland ist Ausdruck sowohl der langjährigen, erfolgreichendeutsch-französischen Freundschaft in Industrie und Politik als auchder hervorragenden Perspektiven dieses Länder-Duos."Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH, ergänzt: "Das Berlin ExpoCenter Airport bietet derglobalen Aerospace-Industrie eine ideale Geländestruktur für diemarktgerechte Präsentation ihrer innovativen Produkte undDienstleistungen. Nur auf der ILA kann man die Zukunft der Luft- undRaumfahrt so hautnah erleben. Nur hier erhalten die Besucher sofaszinierende Einblicke in die Welt dieser Hochtechnologiebranche.Das macht den Messebesuch zum wahren 'Airlebnis'. Die ILA zähltallein schon wegen ihres sehenswerten Flugprogramms zu denbildstärksten Messeveranstaltungen überhaupt. Daher ist sie auch indiesem Jahr wieder ein Medienereignis ersten Ranges."Attraktionen in der Luft und im Static DisplayDie hochkarätigen politischen Delegationen und die großenAnmeldezahlen werden durch eindrucksvolle Exponate verbildlicht.Emirates fliegt mit dem 100. Airbus A380 ein, dem größtenPassagierflugzeug der Welt. Der europäische Luft- undRaumfahrtkonzern selbst wird auf der Messe mit dem modernstenLangstreckenflugzeug der Welt, der A350 XWB, dem ForschungsflugzeugA340BLADE sowie mit dem Transportflugzeug Beluga das Messepublikum inStaunen versetzen. Und die Lufthansa wird mit der Boeing 747-8, derneuesten Version des Jumbojets, Flagge zeigen. Die CS-300 vonBombardier wird während der Fachbesuchertage zu sehen sein.Innovationen in allen HöhenlagenZusätzlich zu den Passagierflugzeugen zeigt Airbus mit derSolar-Drohne Zephyr, was in großen Höhen alles möglich ist. Zudemzeigt ein Modell des CityAirbus wie unbemanntes Fliegen instädtischen Räumen aussehen kann."Lift Off" mit dem DLRUnbemanntes Fliegen, leises Landen und ein Antarktisgewächshaus:Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) präsentiert sichauf der ILA Berlin als einer der größten institutionellen Ausstellerund Treiber zahlreicher Forschungsthemen in Luft- und Raumfahrt. MitBlick auf die Luftfahrt der Zukunft widmet das DLR dem unbemanntenFliegen einen Schwerpunkt, darunter beispielsweise ausgestellt dasProjekt UFO (Unmanned Freight Operations), das Lösungen für dieIntegration unbemannter Frachtflüge in den bestehenden Luftverkehrbereithält. Für weniger Fluglärm haben DLR-Forscher dasPilotenassistenzsystem LNAS (Low Noise Augmentation System)entwickelt. Die Besucher können sich die notwendigen Stell- undSteuervorgaben des Systems für einen lärmoptimalen Anflug erklärenlassen. Zudem sind anhand eines Modells die Forschungsarbeiten fürein leises Triebwerk mit aktiver Lärmminderung mittelsDrucklufteinblasung und Antischall ausgestellt. Das größteDLR-Forschungsflugzeug A320 ATRA ist in einer vollständigenaerodynamischen Flugversuchskonfiguration zusammen mit drei weiterenDLR-Flugzeugen und Hubschraubern ausgestellt.Das DLR setzt zudem die Themen Erdbeobachtung, suborbitalerHyperschalltransport und Exploration in Szene. Das innovative KonzeptTandem-L für eine radargestützte globale Umwelt- und Klimaüberwachungwird ebenso vorgestellt wie die französisch-deutscheSatellitenmission MERLIN zur globalen Messung des Klimagases Methan.Ebenso können die Besucher ein Modell des SpaceLiner besichtigen,eine Vision für einen suborbitalen, hyperschallschnellen geflügeltenPassagiertransporter, der modifiziert auch als vollwiederverwendbaresunbemanntes Raumtransportsystem (RLV) für den kostengünstigen Startvon Satelliten in den Orbit gedacht ist. Zudem veranschaulicht einModell des Antarktisgewächshaus EDEN-ISS, wie derzeit im ewigen Eisdie Nahrungsmittelversorgung auf Mond und Mars im Rahmen einerÜberwinterungsmission erprobt wird. Gemeinsam mit den Partnern derjapanischen und französischen Weltraumagenturen JAXA und CNESpräsentiert das DLR am Stand die Asteroidenmission Hayabusa II miteinem 1:1-Modell der Raumsonde sowie den huckepack fliegenden LanderMASCOT.Raumfahrt zum AnfassenDie ILA Berlin ist die bedeutendste Raumfahrtausstellung Europas.Mit einem 18-Meter-Modell der zukünftigen Trägerrakete Ariane 6werden die europäischen Ambitionen im All unterstrichen. DerAstronauts' Day und der ILA Space Day zeigen das Leben im All undbilden eine Plattform zur Diskussion für die vorrangigen Themen derRaumfahrt. Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer stellt sich derÖffentlichkeit vor und zukünftige Missionen zu Mond und Mars werdenpräsentiert.Schlagkräftige ExponateDie militärische Luftfahrt nimmt wieder eine herausragendeStellung auf der ILA ein. Die Bundeswehr ist auch in diesem Jahrgrößter Aussteller. Ausgestellt sind unter anderem der Eurofighterund der A400M sowie eine Vielzahl weiterer Flugzeuge undHubschrauber. Ein weiteres Highlight ist das hochmoderneUS-amerikanische Mehrzweckkampfflugzeug F35 von Lockheed Martinebenso wie die französische Rafale und die Gripen der ungarischenLuftwaffe. Das Seeraumüberwachungsflugzeug Kawasaki P1 wird an allenILA-Tagen vertreten sein. Weltpremiere ist, dass Lockheed Martin dieCH-53K erstmalig außerhalb der USA auf der ILA fliegen wird. DerHersteller will auch die F-35 Lightning II und die C-130J SuperHercules auf der ILA im Flug zeigen.Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr, fürPrivatbesucher ab 27. April (Freitag) 14 Uhr. Veranstalter der ILABerlin sind der Bundesverband der Deutschen Luft- undRaumfahrtindustrie e. V. (BDLI) und die Messe Berlin GmbH.Pressekontakt:Wolfgang RogallStellv. PressesprecherPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell