Eröffnungsbericht: Wasser marsch für WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -- 450 Aussteller aus 26 Ländern- Mehr Innovationen- Höhere Internationalität- Breiteres Kongressprogramm- Neue Themen: Ozon und Membrantechnologie- Praxis erleben bei der Exkursion "Schaustelle Wasser"- Karrieretag am 31. März- Interaktive Ausstellung WASsERLEBEN für große und kleineWasserfreundeWASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 startet am 28. März mit vierspannenden Tagen. Die Fachmesse und der integrierte Kongresspräsentieren sich mit neuen Themen und Services noch innovativer,informativer und internationaler. 450 nationale und internationaleAussteller stellen auf dem Berliner Messegelände ihre neuestenTechnologien, Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasserver-und Abwasserentsorgung vor. Davon sind über 140 Erstaussteller. DieUnternehmen reisen aus 26 Ländern an. DieAussteller-Internationalität ist auf 25 Prozent gestiegen."WASSER BERLIN INTERNATIONAL deckt als einzige Marketingplattformin Deutschland die komplette Wertschöpfungskette zum Thema Wasser ab.Fachbesucher finden hier die neuesten Produkte, Technologien undDienstleistungen aus allen Bereichen der Wasserwirtschaft: von derWassergewinnung über -aufbereitung und -verteilung bis hin zurAbwasserbehandlung und Klärtechnik", so Matthias Steckmann, Direktorder Messe Berlin GmbH und zuständig für WASSER BERLIN INTERNATIONAL.Neu: Innovation Plaza in Halle 2.2Innovationen und Weiterentwicklungen sind der treibende Antriebfür Veränderung, Wachstum und Beschäftigung. WASSER BERLININTERNATIONAL (WBI) gibt dieser Dynamik ein Gesicht. In Halle 2.2wurde eigens die Innovation Plaza als ein Zentrum für neue Ideen undkreative Gespräche eingerichtet. Rund um die Plaza präsentieren dieAussteller in Einzel- und Gemeinschaftspräsentationen ihreInnovationen, Dienstleistungen und technischen Weiterentwicklungenund stellen sie in einem Forum dem interessierten Fachpublikum vor.Innovation ToursDie in- und ausländischen Aussteller präsentieren auf der Messe 55Innovationen und Weiterentwicklungen. Die Anzahl der vorgestelltenInnovationen ist damit im Vergleich zur Vor-Veranstaltung um rundzehn Prozent gestiegen. Am Dienstag, den 28. März, um 14:30 Uhr undam Mittwoch, den 29. März, um 10:30 Uhr können Journalisten undFachbesucher im Rahmen der Innovation Tours ausgewählte Innovationenlive erleben. Dieser neue Service bietet einen komprimiertenÜberblick über die Innovationskraft der Branche. Für die Rundgängemelden Sie sich bitte an unter gaebel@messe-berlin.de.Breiteres Kongress- und FachprogrammDer hochkarätig besetzte Kongress und das fachlicheBegleitprogramm bringt die Zuhörer mit aktuellen Themen wieTrinkwasserversorgung, Nachhaltigkeit und Abwassermanagement auf denneuesten Wissensstand. Erstmalig mit dabei sind das InternationaleOzon-Symposium am 29. März sowie ein Forum zum ThemaMembrantechnologie am 30. März. Die politische Plattform von WBI,BLUE PLANET Berlin Water Dialogues wird am 30. März das ThemaRessourceneffizienz rund ums Abwasser in den Mittelpunkt rücken.Weitere Fachveranstaltungen sind das NO DIG BERLIN-Symposium inVerbindung mit dem Internationalen Leitungsbausymposium (ILBS) sowiedas Brunnenbausymposium und das Symposium Flood Management.Politische ProminenzDr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), wird die Messe am Dienstag, den 28.März, feierlich eröffnen. Redner bei der Veranstaltung sind ChristianRickerts, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung fürWirtschaft, Energie und Betriebe, und der stellvertretende iranischeEnergieminister Rahim Meidani. Gunther Adler, Staatssekretär im BMUB,spricht am 30. März im Rahmen der BLUE PLANET Berlin Water Dialogueszum Thema Ressourceneffizienz rund ums Abwasser. Elizabeta Kos,Assistenzministerin des kroatischen Umweltministeriums, wird mithochkarätigen Experten aus dem West-Balkan und Deutschland zukünftigeKooperationspotenziale ausloten.Hohe Internationalität: Iran im FokusSo international war WASSER BERLIN INTERNATIONAL selten. Jedervierte Aussteller kommt 2017 aus dem Ausland. Die hoheInternationalität hält auch auf Besucherseite an. ZahlreicheDelegationen reisen für die Messe nach Berlin - aus Ländern wie CostaRica, Ghana, Kenia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Mexiko, Kroatien,Mazedonien, den Niederlanden, dem Libanon, dem Iran, Ungarn, Russlandsowie China, Japan und Korea. Ein besonderer Akzent liegt in diesemJahr auf dem Iran. Auf der Iran-Konferenz am 28. März 2017 erhaltendie Besucher im Zukunftsforum in Halle 3.2 Einblick in aktuelle undzukünftige Projekte.Praxis erleben auf der Schaustelle WasserDie Messebesucher können am 30. März neben der Theorie auch diePraxis erleben. Eine Tour zu Rohrleitungsbaustellen zeigt innovativeund umweltschonende Rohrleitungsbauverfahren, wie die Erneuerung vonAbwasserdruckrohrleitungen, die Renovierung von Trinkwasserleitungen(Rohreinzug), den Neubau eines Wehrbauwerks zur Regulierung vonStauvolumen im Kanalnetz und weitere. Die Rundfahrt zum Anlagenbauzeigt moderne, komplexe Verfahren und Anlagen der BerlinerInfrastruktur wie beispielsweise ein Leitsystem für dieAbwasserentsorgung. Auch Innovationen für eine sichereTrinkwasserversorgung sowie Abwasserreinigung werden gezeigt. Partnersind die Berliner Wasserbetriebe.Karriere-Tag für den NachwuchsGanz im Zeichen der "Mitarbeiter von morgen" steht der Karrieretagam Freitag, den 31. März. Einen Tag lang können Schüler, Studentenund interessierte Berufstätige in persönlichen Kontakt mitBranchenunternehmen treten.Erfahrene Mitarbeiter aus den jeweiligenPersonalabteilungen erwarten sie an den Ständen, um individuell undausführlich über verschiedene Berufsfelder zu informieren, darunterhandwerkliche, ingenieurtechnische und kaufmännische Berufe. GegenVorlage eines gültigen Studierendenausweises können Studierende dieFachmesse am Karrieretag zum ermäßigten Preis von zehn Euro besuchen.Eine Dauerkarte für die gesamte Messezeit kostet die Studierenden 15Euro.WASsERLEBEN - das größte Wasser-Klassenzimmer BerlinsH2-"oh"-O: Wasser ist ein zentraler Baustein unseres Lebens,wertvoller Rohstoff, Lebensmittel, Inspiration und Erfrischungzugleich. Auf der parallel zur WBI stattfindenden Publikumsschau"WASsERLEBEN" können sich Schüler und Erwachsene auf spannendende undspielerische Art über die vielfältigen Facetten dieserlebenswichtigen Ressource informieren. Mehr als 6.000 Schüler habensich angemeldet und machen die Veranstaltung zum größtenWasser-Klassenzimmer der Hauptstadt. Rund 40 Unternehmen,Institutionen und Schulen aus Berlin-Brandenburg präsentierenthemenbezogene Projekte und laden zu biologischen, chemischen undphysikalischen Experimenten ein.