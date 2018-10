Berlin (ots) - Heute um 17 Uhr haben sich die Türen zur MotorworldClassics Berlin 2018 geöffnet. Mit der "Langen Nacht der Oldtimer"ist damit die vierte Ausgabe der charmanten Oldtimer-Messe gestartet.Noch bis zum 7. Oktober 2018 haben die Besucher die Möglichkeit, sichtäglich von 9 bis 18 Uhr in zehn Messehallen über klassischeAutomobile zu informieren, ihre eigenen historischen Fahrzeuge im20.000 Quadratmeter großen Sommergarten zu präsentieren und mitstilechtem Programm und nostalgischem Ambiente in goldene Zeiteneinzutauchen.Die Highlights der MesseBMW Group Classic präsentiert das BMW Art Car von Andy Warhol undder PS.SPEICHER zeigt mit einem Peel P50 das kleinste Auto der Welt.Am Samstag stellen beim ersten "Concours de Nonchalance" jungeKlassiker-Fahrer ihre Fahrzeuge vor und die IG-T3 hat an diesem Tagzum ersten großen VW-Bulli-Treffen unter dem Funkturm eingeladen. Aufdem Podium im Palais am Funkturm diskutieren am Samstag acht Expertenüber "Oldtimer und Zukunft", Jörg Tissat und Frank Lucas berichten imMotorTalk am Freitag und Sonntag über ihre Charity Challenge durchdie USA und Heidi Hetzer bringt am Freitag und Samstag ihr neues Buch"Ungebremst leben" mit auf die Messe. Darüber hinaus können dieBesucher im Motorraum in Halle 16 einem Könner über die Schulterschauen: Sven Dühring, Inhaber der Werkstatt "Das Altblechwerk", bautvor Ort den Motor eines VW Golf 1 (Baujahr 1977) aus seinenEinzelteilen zusammen.Am Sonntag zeichnet die Motorworld Classics Berlin die drei bestenClubauftritte und die außergewöhnlichsten Exponate der Aussteller mitden Goldenen Bären in den Kategorien "Dit Originalste", "DitSeltenste", "Dit Knuffigste" und "Dit Beste" aus. Aber auch dieBesucher können an einem "Style Contest" teilnehmen: Gesucht wird anallen Tagen der beste nostalgische Look.Die LADYs, das Rufus Temple Orchestra und die "Herr'n von derTankstelle" nehmen das Publikum musikalisch mit auf Zeitreise. DJaneManu Tanzratte und DJ Johnny Burnette sind an allen Tagen im Palaisam Funkturm an den Reglern und legen Musik der 30er, 40er und 50erJahre auf. Ebenfalls mit auf eine nostalgische Reise nimmt dieBesucher der Zille-Bus. Mehrmals pro Tag fährt die Berliner Bus-Ikonevon der Messe zum Charlottenburger Schloss und wieder zurück. Sehenund gesehen werden - auch dafür gibt es auf der Motorworld ClassicsBerlin reichlich Gelegenheit. Alle privaten Oldtimer mit Mindestalter30 Jahre sind herzlich eingeladen, kostenlos im Sommergarten zuparken. Auch private Fahrzeugverkäufer, die ihren Klassiker nicht inder Halle ausstellen möchten, können hier einen Stellplatz buchen.Bei der Einfahrt in den Sommergarten werden alle Fahrzeuge charmantund professionell von Moderator und Szene-Kenner Johannes Hübnerbegrüßt.Öffnungszeiten:Donnerstag, 4. Oktober 2018: 17.00 bis 22.00 Uhr "Lange Nacht derOldtimer"Freitag und Samstag, 5. und 6. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrSonntag, 7. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrEintrittspreise:"Lange Nacht der Oldtimer": 20,00 EuroEinzel-Tageskarte Freitag, Samstag und Sonntag: 16,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 30,00 EuroVIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig am Donnerstag,VIP-ParkplatzWeitere Informationen:www.motorworld-classics.dewww.messe-berlin.deÜber die MOTORWORLD Classics BerlinVom 4. bis 7. Oktober 2018, in Deutschlands internationalsterMetropole mit großer Automobilgeschichte, schaffen die historischenHallen der Messe Berlin und der Sommergarten unterm Funkturm erneutviel Raum für eine ganze Welt im Stil der guten Zeiten. DieOldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin ist ein Erlebnis nicht nurfür Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans. Einstilvolles Ambiente mit viel Lifestyle lockt auch zunehmendPublikumsbesucher an. Nationale und internationaleAutomobilhersteller mit historischen Wurzeln, Top-Händler,Technik-Spezialisten für Automobilraritäten, Zubehör- undAccessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs der Szene undprivate Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungen zur Schauund zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe, diejährlich ihre Tore öffnet, sind die MoWo Messe- und VeranstaltungsGmbH & Co. KG und die Messe Berlin GmbH.PRESSEKONTAKT VERANSTALTERWiebke Deggau, PR & Öffentlichkeitsarbeit, im Auftrag der MoWo Messe-und Veranstaltungs GmbH & Co. KGDonnersbergring 16 | D-64295 DarmstadtMobil: +49 (177) 4718031, Mail: pr@motorworld-classics.dewww.motorworld-classics.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2218, rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell