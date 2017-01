Eröffnungsbericht - Grüne Woche 2017: Tradition trifft Innovation (FOTO)

Berlin (ots) -Leistungsschau der Land- und Ernährungswirtschaft mit 1.650Ausstellern aus 66 Ländern - Partnerland Ungarn präsentiert sich inHalle 10.2 "traditionsreich, vielfältig und natürlich" - NeueMarkthalle 12 mit Streetfood und speziellen ManufakturenGFFA weltweit die bedeutendste agrarpolitische Konferenz - DreiBundesministerien mit eigenen AusstellungsbereichenDie traditionsreichste und besucherstärkste Berliner Messe öffnetvom 20. bis 29. Januar ihre Pforten für die Fachwelt und dasPublikum. Bei ihrer 82. Auflage präsentiert die Internationale GrüneWoche Berlin 2017 (IGW) eine globale Marktübersicht derErnährungswirtschaft sowie das größte Angebot an regionalenSpezialitäten auf Messen. Gleichzeitig ist sie eine einzigartigeLeistungsschau der Landwirtschaft und des Gartenbaus mit zahlreichenattraktiven Sonderschauen. Partnerland der IGW 2017 ist Ungarn mitder 45. Messeteilnahme seit 1972. Insgesamt 1.650 Aussteller aus 66Ländern laden mit ihrem Genuss- und Produktangebot zu einerErlebniswelt für das Publikum ein. Daneben fungiert die Ausstellungmit ihren fachlichen Angeboten und dem begleitenden Konferenzprogrammals Informations- und Kontaktbörse für die gesamte Agrarwirtschaft.Mit 118.000 Quadratmetern ist die zur Verfügung stehende Hallenflächeauf dem Berlin ExpoCenter City zu Füßen des Berliner Funkturms vollbelegt. Die Messe Berlin erwartet in den zehn Messetagen rund 400.000Fach- und Privatbesucher.Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH: "Spitzentreffen der internationalen Agrarpolitik undeinzigartige Erlebniswelt für das Publikum: Zwischen diesen Polenbewegt sich die Grüne Woche auch in diesem Jahr. Hier trifftTradition auf Innovation. Das Faszinosum "Grüne Woche" mobilisiertHunderttausende Besucher und führt das weltweite Agribusiness nachBerlin. Diese Symbiose aus Fach- und Publikums-Event macht die GrüneWoche seit 1926 zum Dauerbrenner."Im Mittelpunkt des Konferenzprogramms steht das 9. Global Forumfor Food and Agriculture 2017 (GFFA) vom 19. bis 21. Januar. Die vomBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgerichteteTagung steht unter dem Leitthema "Landwirtschaft und Wasser -Schlüssel zur Welternährung". Auf der weltweit bedeutendstenagrarpolitischen Konferenz diskutieren rund 70Landwirtschaftsminister und Vizeminister, die Spitzenvertreter derLand- und Ernährungswirtschaft sowie internationale Schlüsselakteureaus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft eine derdrängendsten Zukunftsfragen der Menschheit. Darüber hinaus findet am22. Januar in Berlin das Agrarministertreffen der G20-Staaten statt.Deutschland ist im Juli Gastgeber des G20-Gipfels der Staats- undRegierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer inFinanz- und Wirtschaftsfragen. Ihm gehen eine Reihe vonFachministermeetings wie das Agrarministertreffen voraus.Besonders stark ist in diesem Jahr die Bundesregierung vertreten.Die traditionelle Sonderschau des Bundeslandwirtschaftsministeriumszeigt "Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft" in Halle 23a.Daneben beteiligen sich in Halle 5.2a dasBundesentwicklungsministerium mit dem Thema "fair leben, faireinkaufen, fair produzieren" sowie das Bundesumweltministerium.Stöbern, entdecken, kosten: Das können alle probierfreudigenBesucher jetzt auch in der neu konzipierten Markthalle 12. Hierkonzentriert sich ein besonderes Nahrungs- und Genussmittelangebot,wie es heute in angesagten Markthallen zu finden ist. In lebhafterAtmosphäre bieten die unterschiedlichsten Aussteller vom Street-Foodbis zum Craftbeer sowie den Eigen-Kreationen kleiner Manufakturenausgefallene Leckerbissen an.Die Eröffnungsfeier der 82. Grünen Woche findet am 19. Januar um18 Uhr im CityCube Berlin statt. Das Partnerland Ungarn gestaltet dasRahmenprogramm sowie den anschließenden Empfang für die rund 3.600Ehrengäste aus 100 Ländern. Grüne Woche-Besucher können in Halle 10.2das Land der Magyaren kennenlernen und die zahlreichen ungarischenDelikatessen kosten. Die Ungarnhalle steht 2017 unter dem Motto"Traditionsreich, Vielfältig, Natürlich: Ungarn".Veranstaltet wird die Internationale Grüne Woche Berlin 2017 vonder Messe Berlin GmbH. Ideelle Träger sind der Deutsche Bauernverband(DBV) und die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie(BVE).Besucher-InformationenBei den Öffnungszeiten und Eintrittskarten bietet die Messe Berlinviele Varianten für den geplanten oder spontanen Messebesuch.Geöffnet ist die Messe für Fach- und Privatbesucher täglich von 10bis 18 Uhr, am "Langen Freitag" (27.1.) von 10 bis 20 Uhr.Die Tageskarte kostet 14 Euro, Kinder unter sechs Jahren habenfreien Eintritt. Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten kostenzehn Euro und erstmals an den Sonntagen (22. Und 29.1.) nur fünfEuro. Von Montag bis Freitag gibt es die Happy Hour-Karte täglich ab14 Uhr für zehn Euro (gilt nicht am Samstag und Sonntag) und dieFamilienkarte (max. 2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis 14 Jahre) für29 Euro. Das Sonntagsticket (22. oder 29.1.) kostet zehn Euro. DieSonntage eignen sich besonders für Familien. Gruppen ab zwanzigPersonen zahlen für die Tageskarte zwölf Euro, Schülergruppen mitSchulbescheinigung vier Euro pro Schüler. Die Grüne Woche-Dauerkarteist für 42 Euro erhältlich.