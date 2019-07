Berlin (ots) - Die Modemesse Panorama Berlin öffnet im Rahmen derBerlin Fashion Week zum 14. Mal ihre Tore. Vom 2. bis 4. Juli 2019präsentieren unter dem Motto "Berlin Vibes" rund 600 Brands dieKollektionen der Frühjahr / Sommer 2020 Saison. DieAusstellungsfläche auf dem Berlin ExpoCenter City umfasst rund 35.000Quadratmeter in sieben Messehallen und dem Eingangsbereich Süd. ImVerbund mit der Panorama Berlin laufen die Selvedge Run & Zeitgeistsowie die XOOM. Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktionder Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung desgeschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe BerlinGmbH.Jörg Wichmann, CEO der Panorama Berlin: "Mit unseren KernthemenInfotainment, Entertainment und Matchmaking ordnen wir uns innerhalbder Berlin Fashion Week als maßgeblichen Meetingpoint der Brancheein. Das große Angebot des Wissenstransfers haben wir erweitert undbieten in der Retail Solutions Halle unter dem Motto "Brainfood togo" ein Educational Programm, das lösungsorientiert die Themenaufgreifen wird, mit denen sich der Handel am POS beschäftigt. In denHallen 1 bis 4 werden wir neue Concept Stores zeigen. Thematischjeweils auf die Hallenkonzepte abgestimmt, inszenieren wir hier einenspannenden Marken- und Produktmix aus Beauty, Fashion, Interior, Foodund Lifestyle. Es geht darum, mehr Erlebnis am POS aufzuzeigen und inden Stores zu kuratieren, womit sich Konsumenten gerne umgeben undidentifizieren.Am Eingang Süd haben wir Platz für Lounge Areas, Food & BBQStations und Live Music geschaffen und laden am 2. und 3. Juli amAbend zur After-Show-Party ein. Auf der Selvedge Run & Zeitgeistzeigen wir in Europa die stärkste Auswahl an qualitativ hochkarätigenDenim Brands, die einen großen Wert auf Qualität in Bezug aufHerstellung, Materialien, Craft sowie Öko-und Sozial-Standardslegen."Neu ist das Thema der Halle 6, dem Berliner Fashion & Food Market.Hier geht es um den Boom der Preloved-Fashion und Re-Seller Segmente.Für den stationären Handel bieten sich neue Möglichkeiten, diesenTrend auf die Fläche einzubinden und somit den Konsumenten UniqueFashion Pieces, gemischt mit aktuellen Warensortimenten, in einemspannenden Mix zu präsentieren. Nach dem Prinzip des See-now-buy-nowkönnen alle Produkte im Direct Sale sofort erworben werden. Auch dasnachhaltige Konzept der XOOM in Halle 5 ist neu aufgesetzt. ImZentrum der Fläche wird es ebenfalls einen kuratierten Concept Storegeben, der inspirierend aufgezeigt, wie man ethical brands mit denThemen fashion- und non-fashion am POS inszenieren kann.Hallenstruktur im ÜberblickEingang Messe Süd - Selvedge Run & ZeitgeistIt's all about Quality & Trust. Als integrierter Part der PanoramaBerlin zeigt die Selvedge-Run & Zeitgeist einen charakterstarkenBrand-Mix rund um die Themen Denim, Craft, Urban Outdoor, Heritagesowie CurrentHall ONE - Confident WomenKollektionen von etablierten Marken und Newcomer Brands mit großemWachstumspotential, zeigen authentische Styles für selbstbewussteFrauen für alle Anlässe.Hall TWO - Spirited MenDie führenden Brands der Menswear präsentieren die angesagtenTrends, von stilsicherer Formalwear bis hin zu progressiven CasualLooks.Hall THREE - Offbeat WomenKollektionen von Daywear zu Athleisure und Glamour Trends;abgerundet wird mit Statement Pieces.Hall FOUR - Urban Men & WomenIm Fokus stehen coole Casual Looks, gemixt mit Denim, Sports- undOuterwear Brands. Internationale Urban Fashion Trends sind dasprägende Thema.Hall FIVE - RETAIL SOLUTUIONSAn drei Tagen wird ein hochkarätiges Konferenzprogramm geboten,dabei stehen Digitalisierung, Future Trends, Sustainability undEmotionalisierung im Vordergrund. Mehr als 20 Experten gebenAntworten auf die großen Fragen des Handels.Hall FIVE - XOOMAuf drei neuen Areas: Pioneer, Heritage und Concept Store,präsentieren sich Vorreiter der Green Fashion, High Fashion sowieStreet- und Casual Brands, die Sustainability & Green Fashion alseinen modernen Zeitgeist verstehen. Ergänzt mit nachhaltigenNon-Fashion Produkten für eine sinnvolle Sortimentsergänzung imtextilen Fachhandel.Hall SIX - BERLIN FASHION & FOOD MARKETEin unkonventionelles Berlin Market Feeling lädt den Einkäufer aufeinen inspirierenden Trendresearch ein. Hier präsentieren sichPreloved Fashion- und Vintage Luxury Anbieter sowie Reseller. AlleProdukte sind im Direct Sale direkt vor Ort kaufbar.Weitere Informationen:Panorama Berlin / Selvedge-Run & Zeitgeist:public images GmbH, Thorsten Markwardt und Petra Kraftthorsten@public-images.de, Mobil: +49.172.294 9846petra@public-images.de, Mobil: +49.172.210 4145XOOM:UBERMUT Studio für KommunikationMaike Thalmeier, Mobil: +49.179.754 32 92, maike@ubermut.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerT: +4930 3038-2218Wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell