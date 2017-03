Eröffnungsbericht: Anziehungskraft der ITB Berlin auch 2017 erneut stark

Berlin (ots) - Die internationale Tourismuswirtschaft sieht sichgegenwärtig vielen Herausforderungen gegenüber. So wirft die aktuellegeopolitische Lage bei Urlaubern Fragen zur Sicherheit bei Reisenauf. Die ITB Berlin setzt sich vom 8. bis 12. März 2017 mit denbrisantesten Themen auseinander und ist auch in ihrer 51. Auflagehervorragend aufgestellt. Die 26 Hallen des Berliner Messegeländessind wieder komplett belegt. An den fünf Messetagen präsentieren sichmehr als 10.000 ausstellende Unternehmen aus 184 Ländern an 1.092Messeständen auf 160.000 Quadratmetern. Über 80 Prozent derAussteller kommen aus dem Ausland. Die Messeveranstalter erwartenerneut über 100.000 internationale Fachbesucher und am Wochenendezusätzlich zehntausende Privatbesucher, die ihren Urlaub auch gleichvor Ort buchen können. Im Fokus steht das Partnerland Botswana, dasam Vorabend der Messe einen spektakulären Empfang auf der ITBEröffnungsfeier im CityCube Berlin ausrichtet.Schwerpunkthemen auf dem ITB Berlin Kongress, vom 8. bis 11. März2017, sind die sich zuspitzenden geopolitischen Krisen und dieexponentiellen Technologieentwicklungen im Bereich der KünstlichenIntelligenz. Der diesjährige Kongress steht ganz unter dem Motto"Disruptive Travel: Das Ende alter Gewissheiten". Das letztjährigeSchwerpunktthema "Services von humanoiden Robotern" wird in diesemJahr mit dem Fokus auf "Künstliche Intelligenz" weitergeführt. Aufdem ITB Future Day werden die Megatrends in Wirtschaft undGesellschaft sowie Schlüsselthemen der globalen Reise- undTourismusbranche behandelt. Des Weiteren informiert der ITBHospitality Day über künstliche Intelligenz in der Service-Branche.Auf dem Destination Day 1 demonstriert der Service-Roboter "Pepper"seine Fertigkeiten live auf der Bühne. Wie groß die Sorgen derReisenden in wichtigen Quellmärkten des Tourismus weltweit sind undwelche Informationen als hilfreich eingeschätzt werden, hat dieexklusiv für den ITB Berlin Kongress durchgeführte Studie vonTravelzoo, in Zusammenarbeit mit dem unabhängigenMarktforschungsunternehmen Norstat, herausgefunden. Die VereintenNationen (UNWTO) haben 2017 zum Jahr des nachhaltigen Tourismuserklärt. Im Fokus stehen die ökonomischen, ökologischen und sozialenAspekte, welche die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zum Zielhat. Prominente Vertreter aus Politik, Forschung und Wirtschafterörtern auf dem ITB Berlin Kongress innovative Konzepte, BestPractice-Beispiele und Wirtschaftlichkeitspotentiale einesnachhaltigen Tourismus.Wachstum und eine hohe Dynamik prägen seit vielen Jahren dieTravel Technology-Hallen und die eTravel World. Insgesamt dreißigProzent Neuausteller verzeichnet das Segment Travel Technolgy auf derITB Berlin. Die ITB Berlin widmet dem wichtigen und wachstumsstarkenSegment des Medizintourismus in diesem Jahr erstmals eine eigenePlattform.Die ITB Berlin veranstaltet in diesem Jahr erneut dasNetworkingevent "ITB Chinese Night", um Interessierten den Zugang zumchinesischen Reisemarkt zu erleichtern. Als internationale Marke istdie ITB Berlin inzwischen über die Grenzen hinweg ein renommierterName. Mit der neuen ITB China, 10. bis 12. Mai 2017, in Shanghai wirddie ITB Berlin ihre Marktposition in Asien weiter ausbauen undstärken.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unterhttp://itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de/dePressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia /ITB China:Julia WegenerPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.:+ 49 30 3038-2269Fax: + 49 30 3038-912269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell