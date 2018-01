Eröffnung von 200 Offline-Franchise-Filialen für Kryptowährung im März in Anschluss an erfolgreichen Start von Online-Börse durch koreanisches Blockchain-Unternehmen Glosfer

Hycon wird im Mai notiertSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Blockchain-UnternehmenGlosfer kündigte die anstehende Eröffnung von 200Kryptowährung-Franchise-Filialen an, die später dieses Jahr dendirekten Kauf im Geschäft ermöglichen."Wir werden im Januar THEBITon eröffnen, eine Online-Börse fürKryptowährung. Zusätzlich ist die Eröffnung unserer zugehörigenOffline-Börse für Kryptowährung - THEBIToff - im März vorgesehen,über die im Geschäft Kryptowährung genauso leicht wie ein Lottoscheinerworben werden kann", erklärte Taewon Kim, CEO von Glosfer.Er fügte hinzu, dass der Schlüssel zum Erfolg der drittenGeneration von Kryptowährung darin liegt, wie diese in derRealwirtschaft verwendet wird."Bitcoin, die Münze der ersten Generation, emittierte Währung aufdezentrale Weise, was uns half, unsere Souveränität wiederzuerlangen.Durch Ethereum, die Münze der zweiten Generation, realisierten wir,dass eine solche Technologie angewendet werden kann, umVertragsbeziehungen zu gewährleisten. Nun, mit der dritten Generationvon Kryptowährung, kommt es darauf an, wie sie für das Lösen realerProbleme eingesetzt wird."Kim legte dar, dass Kryptowährung nicht auf den Online-Kaufbeschränkt sein müsse. Der Offline-Kauf ist bereits verfügbar, jedochnur für Bitcoin und Händler sind aktuell begrenzt. THEBIToff soll dieInteraktionsweise mit Kryptowährung ändern und sie Teil des Alltagsvon Millionen von Menschen machen."Kryptowährung hängt von Plattformen ab", so Kim. "Wir habenVorbereitungen getroffen, um Kryptowährung in der Realwirtschafteinzusetzen."THEBITon, die von Glosfer betriebene Kryptowährungsbörse, wirdihre Betaversion Mitte Januar einführen. Franchise-Filialen, die imMärz offline eröffnet werden, werden ihren Handel unter dem NamenTHEBIToff aufnehmen. Glosfer sagte, dass nach dem offiziellenBeitritt zur Korea Blockchain Industry Promotion Association (KBIPA)alle Selbstregulierungsmaßnahmen für Kryptowährungsbörsen befolgtwerden.Das Infinity Project Team sagte: "Bestehende Münzbörsen sind fürschnellen und günstigen Handel auf Zentralisierung angewiesen. Wirwerden atomare Tauschgeschäfte in HYCON integrieren, sodassverschiedene Kryptowährungen sofort gehandelt werden können."Glosfer ist eine Partnerschaft mit Nowon-gu eingegangen, um NowonCash (NW Cash) zu schaffen, eine geografisch ausgerichteteKryptowährung. NW Cash, das in der lokalen Gemeinschaft gehandeltwerden kann, wurde kommerzialisiert. In Nowon-gu erhalten EinwohnerKryptowährung, wenn diese freiwillige Arbeit leisten. Diese Münzenkönnen dann in der lokalen Gemeinschaft verwendet werden."Bei Nowon Cash geht es darum, soziale Werte in ökonomische Wertezu wandeln", so Kim. "Ebenfalls wird sichergestellt, dass gutePolitik sich langfristig auf die Gemeinschaft auswirkt."Glosfer wird HYCON, seine Kryptowährung, im Mai auf dem Markteinführen.Informationen zu Glosfer:Glosfer ist ein führendes Blockchain-Unternehmen in Südkorea. Esbietet eine Open Source-Plattform, die auf Blockchain-Technologiebasiert. Als Blockchain-Unternehmen der ersten Generation in Südkoreaist das Unternehmen bemüht, seine Aktivitäten auf verschiedeneBranchen auszuweiten, um mittels firmeneigener Entwicklungen, wiez.B. die Kryptowährung-Handelsplattform PACKUTH, und internationalenZahlungsdiensten inländische Märkte zu beeinflussen. Mit dem aufHYCON basierten Infinity Project etabliert und ermöglicht dasUnternehmen sein eigenes Kryptowährungs-Ökosystem, währendgleichzeitig durch die Arbeit mit öffentlichen Institutionen zu einerauf Blockchain basierenden transparenten und gerechten Gesellschaftbeigetragen wird.Jaehan Lee, Bina Cho, CreativeManager of Director Chris &Marketing Partners - PartnerGlosfer von Glosfer+82-2-6478-7000 +82-2-375-4620glosfer@chrisnp.co.krljh@glosfer.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/624208/Taewon_Kim.jpgOriginal-Content von: Glosfer, übermittelt durch news aktuell