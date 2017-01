Eröffnung der dbb Jahrestagung 2017/ Öffentlicher Dienst: Dauderstädt fordert mehr Respekt und Unterstützung

Berlin (ots) - Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hatmehr Wertschätzung für den öffentlichen Dienst gefordert. DieBeschäftigten würden "zu gering geschätzt von der Politik" und "zuwenig respektiert von den Bürgern", sagte Dauderstädt zur Eröffnungder 58. dbb Jahrestagung in Köln am 9. Januar 2017.Als ein Beispiel nannte Dauderstädt die öffentliche Kritik an denSicherheitsbehörden nach dem Anschlag auf einen BerlinerWeihnachtsmarkt im Dezember 2016. Selbst in einem perfektenÜberwachungssystem, das wiederum nicht der allgemeinen Vorstellungvon einer liberalen Gesellschaft entspräche, werde sich ein solcherAusnahmefall nicht vermeiden lassen. "Da ärgert es mich schongewaltig, wenn man in den Medien dazu vor allem von 'Überforderung'und 'Versagen' hört", so der dbb Chef. Dies sei Ausdruck einerunrealistischen Erwartungshaltung, die auch andere Bereiche desöffentlichen Dienstes betreffe. Die Beschäftigten sollten "möglichststets erreichbar sein, nicht unbedingt sofort entscheiden, aber dochbitte schnellstens und dann natürlich auch noch richtig, alsofehlerlos selbst in Ermessensangelegenheiten."Diese Einstellung zum öffentlichen Dienst sei auch ein Grunddafür, dass es immer häufiger zu Gewalt gegen Beschäftigte komme. DerArbeitgeber Staat sei verpflichtet, diese nicht nur quantitativ undqualitativ zu erfassen und Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.Er müsse die Beschäftigten auch konkrete Unterstützung anbieten: DasBundesbeamtengesetz kenne etwa ein Antragsrecht eines verletztenBeamten, dass der Dienstherr festgestellte Ansprüche aufSchmerzensgeld auszahlt, wenn deren Durchsetzung nicht erfolgreichwar. "Wie wäre es, wenn der Dienstherr diese Verpflichtung nicht nurin Fällen 'unbilliger Härte' - wie es jetzt Bedingung ist -übernimmt, sondern generell? Das würde den geschädigten Beamten nachdem Gerichtsverfahren wenigstens die Last der Vollstreckungsversucheabnehmen. Und die Ansprüche gegen den Schädiger könnte sich derDienstherr abtreten lassen oder sogar einen Forderungsüberganggesetzlich festschreiben", schlug Dauderstädt vor.Neben der gesellschaftlichen Rolle des öffentlichen Dienstesbetonte Dauderstädt in seiner Rede erneut viele Kernforderungen desdbb, wie etwa die Angleichung der Bezahlung derJobcenter-Beschäftigten, die Verbeamtung der Lehrkräfte in allenBundesländern sowie die Verringerung der Wochenarbeitszeit fürBundesbeamte. Zu letzterer führte der dbb Chef aus, dass "dieBundesbeamten seit gut zehn Jahren eine um zwei Stunden längereWochenarbeitszeit haben als ihre nach Tarifvertrag beschäftigtenKollegen". Die Gründe dafür seien bei der Einführung zwarnachvollziehbar gewesen, dauerhaft dürfe die Regelung aber nichtbestehen bleiben. Schließlich habe man sich im Grundsatz daraufverständigt, Regelungen aus dem Rentenrecht und damit zurLebensarbeitszeit auf den Beamtenbereich zu übertragen - obVerschlechterungen oder eben Verbesserungen. Dies sei denBundesbeamten schon bezüglich der sogenannten Mütterrente verwehrtworden, bei der Wochenarbeitszeit, die man in diesem Zusammenhang alsTeilmenge der Lebensarbeitszeit verstehen müsse, dürfe das nichtwieder geschehen.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell