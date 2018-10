Düsseldorf (ots) -real setzt seine Strategie konsequent fort / WeitereMarkthallen-Standorte für dieses Geschäftsjahr in Planung /Genussmanufakturen im traditionellen Markthallenambiente / Fokus aufexklusive Bio-, hausgemachte und Convenience-ProdukteEin Einkaufserlebnis der Superlative mit mehr Service, mehrFrische und einem Gastronomiebereich mit Gerichten aus aller Weltbietet ab sofort die Markthalle Braunschweig. Die Gerichte aus derMarktküche können direkt vor Ort auf dem schönen Marktplatz mit rund100 Sitzgelegenheiten genossen oder mit nach Hause genommen werden.Optisch wie konzeptionell präsentiert die Markthalle auf rund10.000 Quadratmetern ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Ästhetik,Manufakturen des guten Geschmacks und Einkaufserlebnis. DieMarkthalle Braunschweig bietet alles, von konventionell bis Bio. DerKunde kann weiterhin seinen Wocheneinkauf zu günstigen Preisenerledigen, findet aber auch kulinarische Highlights."Das Gute leben", so lautet die Philosophie, die sich wie einroter Faden durch alle Abteilungen zieht."Wir setzen unsere Strategie konsequent fort, unsere Märkte zu denbesten Wochenmärkten Deutschlands umzubauen. Nach Braunschweig werdennoch in diesem Geschäftsjahr weitere Standorte mitMarkthallen-Elementen folgen, darunter auch die real Standorte inAschaffenburg, Balingen und im Raum Berlin", sagt real CEO PatrickMüller-Sarmiento. "real ist der beste Wochenmarkt Deutschlands. Unddiesen macht vor allem ein Sortiment aus, mit dem wir uns klar zumWettbewerb abgrenzen. Hier definieren wir die Begriffe Vielfalt,Frische und Qualität völlig neu." Dabei spielen, wie es sich füreinen klassischen Wochenmarkt gehört, vor allem Regionalität undSaisonalität eine große Rolle. So arbeitet real mit rund 150regionalen, zum Teil sogar lokalen Lieferanten zusammen. Das sindkleine Landwirte, kleine Fischereien, darunter natürlich auch vieleBio-Produzenten aus dem Obst- und Gemüseanbau, die mittlerweile realmit über 4.000 verschiedenen Produkten beliefern.NACH KREFELDER ERFOLGSMODELL ERÖFFNET ZWEITE MARKTHALLE INBRAUNSCHWEIGIn Braunschweig wird das Erfolgsmodell Markthalle fortgeführt. DerPilotmarkt in Krefeld hat gezeigt, dass die Kunden heutzutage sowohlein tolles Gastronomieangebot mit hausgemachten Menüs zumSofortverzehr, als auch "ready to cook"-Convenienceprodukte fürZuhause wünschen. Bereits im ersten Jahr konnten in der MarkthalleKrefeld in Verbindung mit einem deutlichen Umsatzplus 30 Prozent mehrKundenbesuche verzeichnet werden."Braunschweig ist für uns der optimale Standort. Wir haben hierals Unternehmen seitens der Stadt und Region eininvestitionsfreundliches Klima vorgefunden, so dass wir nicht nurdurch bauliche Modernisierung in die Zukunft investieren, sonderndarüber hinaus auch bereit waren, zahlreiche neue Arbeitsplätze zuschaffen. Zudem investieren wir hier in unsere eigene Immobilie undrealisieren dadurch zusätzliches Wertsteigerungspotential", begründetreal CEO Henning Gieseke die Standortauswahl.GENUSSMANUFAKTUREN LADEN ZUM SCHLEMMEN UND GENIEßEN EINAls Vorbild für das Konzept dienen Wochenmärkte aus aller Welt.Denn hier werden hervorragende Produkte von Händlern mit Emotionenverkauft, die die Kunden begeistern. Das Markthallen-Konzept setzteben auf diese Interaktion. Davon profitieren die Mitarbeiter, derenRat und Expertise wertgeschätzt wird sowie die Kunden, die sichoptimal beraten fühlen und zum Schluss besondere Produkte mit nachHause nehmen. Auch der Aufbau der Markthalle Braunschweig ist demeiner traditionellen Markthalle nachempfunden mit vielen kleinenGenussmanufakturen unter einem Dach: einem Meistermetzger undKäsefachberater, dem Barista in der eigenen Kaffee-Rösterei,Weinfachberatern, Fisch-händlern, Handwerksbäckern undKonditormeistern. Das Thema Eigenproduktion steht dabei klar imMittelpunkt. "Wir bieten hier in der Markthalle Braunschweig vieleselbstgemachte Produkte an und haben einen hohen Serviceanspruch.Beratung ist bei diesem Konzept wichtiger denn je - die Mitarbeitermüssen beispielsweise wissen woher der Kaffee kommt und zu welchemEssen welcher Wein am besten passt. Daher haben wir ein erfolgreichesTeam aus langjährigen Mitarbeitern um 120 weitere Fachkräfteergänzt", berichtet Jörg Kramer, real Arbeitsdirektor.HANDELN AUS VERANTWORTUNG - SCHWERPUNKT BIO"Unsere Strategie, unser Anspruch heißt 'Handeln ausVerantwortung'. Dem tragen wir mittlerweile an allen StandortenRechnung", sagt Patrick Müller-Sarmiento. Inzwischen legen über 30Prozent aller Kunden Wert auf eine gesunde Ernährung, Frische undRegionalität. Diese Kundengruppe wächst deutlich. Entsprechend bietetreal deutschlandweit ein breites Sortiment vonBio-Preiseinstiegsartikeln bis hin zu Demeter-Produkten undPermakultur-Artikeln. "Oft heißt es, Bio-Produkte könnten sich nurwohlhabende Familien leisten. Das stimmt nicht. Wir beweisen Tag fürTag, dass hohe Qualität für alle zugänglich ist", soMüller-Sarmiento. In der Markthalle Braunschweig sind nachhaltigeProdukte besonders hervorgehoben und befinden sich vornehmlich amAnfang des Regalgangs.ATEMBERAUBENDE ZIRKUSSHOW UND SENSATIONELLE WALK ACTS VON RONCALLIDie Eröffnung der Markthalle Braunschweig verspricht sensationellviele Highlights. In den ersten Tagen heißt es daher "hereinspaziertund Manege frei", denn zur Eröffnung ist der Zirkus Roncalli in derMarkthalle Braunschweig zu Gast. Die Kunden können sich aufatemberaubende Artistikdarbietungen und sensationelle Walk Actsfreuen. Ein handverlesenes Ensemble aus internationalen Künstlern wieAkrobaten, Jongleure, Clowns und Magier werden eine ganz besondereStimmung in der Markthalle verbreiten.Bereits am Vorabend der Eröffnung konnten die eigenen Mitarbeiterbei einem Family & Friends-Event die neue Markthalle exklusiventdecken. real CEO Hennig Gieseke dankte dabei in seiner Rede denAnwesenden, den beteiligten Baufirmen, sowie dem Projektteam desImmobilieneigentümers Metro Properties. "Nur mit Hilfe IhresEngagements haben wir es geschafft, die Markthalle zu dem zu machen,was sie jetzt ist: eine Einkaufsstätte der Superlative!"Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.de