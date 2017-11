Eröffnung der EKD-Synode: ZDF überträgt Gottesdienst aus der Kreuzkirche in Bonn (FOTO)

Mainz (ots) -Angesichts globaler Krisen bewegen Christen und Nichtchristengleichermaßen die Fragen: Welche Strategien gibt es gegen beklemmendeZukunftsangst und was nährt Lebensmut? Antworten suchen PfarrerGerhard Schäfer und Präses Manfred Rekowski im Gottesdienst zurEröffnung der 14. EKD-Synode. Das ZDF überträgt den Gottesdienst ausder Kreuzkirche in Bonn am Sonntag, 12. November 2017, 9.30 Uhr. Mitpoetischen Collagen des Duos "2Flügel", einem Gedicht von HannsDieter Hüsch und Songs des Jugendchores Sunday Morning geht dieserGottesdienst auf die Suche nach Antworten.Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie imInternet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de.http://twitter.com/ZDFAnsprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell