Eröffnung der CLAC Expo in Zhuhai in China

Schaffung einer neuen Plattform für die internationaleZusammenarbeit und zusätzliche Impulse für die gemeinsame EntwicklungZhuhai, China (ots/PRNewswire) - Die Fachmesse "China-LatinAmerica and the Caribbean International Exposition" (CLAC Expo) wurdeam Vormittag des 9. November im Zhuhai International Convention &Exhibition Center eröffnet. 523 Unternehmen und Organisationen aus 24lateinamerikanischen Ländern sowie 33 Länder außerhalb der Regionpräsentierten ihre Produkte auf der Messe.Bei der Eröffnungsfeier konnten Regierungsbeamte sowie geladeneWürdenträger und Gäste die Einweihung des "Hengqin China-LatinAmerica Economic and Trade Cooperation Parks" sowie dieVertragsunterzeichnung für mehrere weitere Großprojekte miterleben.Der 244.000 Quadratmeter große Park, der durch eine Investition inHöhe von insgesamt 2,5 Milliarden Yuan (ca. 375 Mio. US-Dollar)gesichert ist, ist eine wichtige, von der Stadt Zhuhai geschaffenePlattform für die Durchführung von Kooperationsprojekten zwischenchinesischen und lateinamerikanischen Organisationen. Auf der Expowurden Verträge für 73 Projekte aus den unterschiedlichsten Branchenmit einem Gesamtvolumen von 3,25 Milliarden Yuan (ca. 490 MillionenUS-Dollar) unterzeichnet, darunter Verträge für den Druckbedarf,moderne Logistik, Petrochemikalien und Haushaltsgeräte.Die Beziehungen zwischen China und den Ländern Lateinamerikas undder Karibik sind vor kurzem in eine neue historische Phaseeingetreten, die durch ausgeprägte und für beide Seiten vorteilhaftewirtschaftliche Vorteile gekennzeichnet ist und ein enormesKooperationspotenzial schafft, sagte ein chinesischer Beamter. Inihrer Rolle als wichtige Drehscheibe innerhalb der Greater Bay AreaGuangdong-Hongkong-Macao und in Verbindung mit den zukunftsweisendenPraktiken der Pilot-Freihandelszone China Guangdong - Hengqin NewArea beabsichtigt die Stadt Zhuhai, die Förderung derwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und den LändernLateinamerikas und der Karibik sowie die lokaleWirtschaftsentwicklung zu unterstützen. Die Länder Lateinamerikas undder Karibik sind wichtige Befürworter der NeuenSeidenstraße-Initiative der chinesischen Regierung und betrachten dieExpo als wichtige Plattform für die Förderung von Industrie- undInvestitionspartnerschaften zum gegenseitigen Nutzen.