Eröffnung der Bundesgartenschau Heilbronn live im SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Livesendung "Eröffnung Bundesgartenschau Heilbronn" am Mittwoch,17. April 2019, 11 bis 13 Uhr im SWR FernsehenSWR Moderator Michael Antwerpes berichtet von der feierlichenEröffnung der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn durchBundespräsident Frank-Walter Steinmeier und MinisterpräsidentWinfried Kretschmann. "Blühendes Leben" lautet das Motto dieser BUGAund - eine Besonderheit des Projektes - das Gelände wird schonwährend der Ausstellungszeit bewohnt. Damit soll nicht nur eine neueurbane Parklandschaft gewonnen werden, sondern auch ein Stadtquartierentstehen, das auf Nachhaltigkeit, ökologische Standards und einvielfältiges soziales Miteinander setzt. Michael Antwerpes stellt denGeschäftsführer der BUGA Heilbronn, Hanspeter Faas, vor, spricht mitOberbürgermeister Harry Mergel über das neue Ausstellungsgelände undzeigt erste Eindrücke von den Angeboten der BUGA 2019. Die Sendung"Eröffnung Bundesgartenschau Heilbronn" ist am Mittwoch, 17. April2019, von 11 bis 13 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Traditionelle Gartenausstellung und neue Stadt-ImpulsePark- und Erholungsräume, Gärten und Blumenschauen, Seen undgroßzügige Auenlandschaften am Neckarufer bilden von Mittwoch, 17.April bis Sonntag, 6. Oktober 2019 die Kulisse der Bundesgartenschauin Heilbronn. Auf fast 40 Hektar tauchen die Besucherinnen undBesucher in Natur- und Pflanzenwelten ein, erfahren Wissenswertesrund um Gartenthemen und erhalten die Möglichkeit, sich mitExpertinnen und Experten auszutauschen. Ein vielfältigesRahmenprogramm rundet das Angebot ab.Der ModeratorModerator Michael Antwerpes gehört zu den prominentestenModeratoren des SWR Fernsehens. Als Sportmoderator ist er regelmäßigim SWR Fernsehen und in der ARD zu erleben und als Quizmaster in derRatesendung "Sag die Wahrheit".