Eröffnung der Bundesgartenschau in Heilbronn / Kaufland als offizieller Partner (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Unter dem Motto "Blühendes Leben" ist Heilbronn vom 17. April bis6. Oktober 2019 Gastgeber für die Bundesgartenschau. Heute um elf Uhrwird die renommierte Garten- und Stadtausstellung mit Schirmherr undEhrengast Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und BadenWürttembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann feierlicheröffnet. Kaufland ist offizieller Partner der BundesgartenschauHeilbronn."In Heilbronn liegen die Wurzeln von Kaufland. Deshalb ist für unsdas Bekenntnis zur Bundesgartenschau als offizieller Partner eineSelbstverständlichkeit", sagt Richard Lohmiller, Vorstand KauflandDeutschland. "Das gemeinsame Ziel der BUGA und Kaufland ist, die Weltfür nachfolgende Generationen ein Stück grüner zu gestalten."Die BUGA Heilbronn ist auch ein großer und anschaulicher Lernort.Im Bunten Klassenzimmer nimmt sie ganz bewusst heranwachsendeGenerationen in den Fokus und bietet ihnen vom 23. April bis 2.Oktober vielfältige Inhalte an spannenden Lernorten. Es entsteht einaußerschulischer Lernort für Kindergartengruppen und Schulklassen imAlter von 3 bis 19 Jahren rund um innovative Nachhaltigkeitsthemen.Kaufland beteiligt sich am Projekt "Buntes Klassenzimmer" und bietetwährend der Sommerferien eine Woche lang seine Umweltaktionstage vorOrt an. Hier lernen Kinder alles rund um das Thema Bienen und derenBedeutung für das Ökosystem.Über die UmweltaktionstageKinder lernen durch Beobachten, Begreifen und Erleben. Deshalbengagiert sich Kaufland seit 15 Jahren mit seinemUmwelt-Pädagogikprogramm in Schulen. Das Unternehmen bringt Kindernauf spielerische Weise Natur und Umwelt näher. Mit denUmweltaktionstagen hat Kaufland ein bundesweites Programm entwickelt,mit dem das Unternehmen bisher rund 270.000 Kinder erreicht hat. Indiesem Jahr wird Kaufland sein Schulprogramm auch auf der BUGApräsentieren. Im Zentrum der Pädagogikkurse steht die Aufklärung überheimische Tiere sowie den Natur- und Klimaschutz. KauflandsPädagogikprogramm wird in enger Zusammenarbeit mit den NaturparkenDeutschland durchgeführt.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchenbesser werden.Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg.Unsere Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-5651, presse@kaufland.de,www.kaufland.de/presseOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell