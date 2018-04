Die Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus dem Nahen Osten undNordafrika ist die achte und letzte Ausstellung der Guggenheim UBSMAP Global Art InitiativeMailand und New York (ots/PRNewswire) - Das Solomon R. GuggenheimMuseum, New York, wird zusammen mit UBS vom 11. April bis 17. Juni2018 in der Galleria d'Arte Moderna (GAM) in Mailand die AusstellungBut a Storm Is Blowing from Paradise: Contemporary Art of the MiddleEast and North Africa (Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporaneadel Medio Oriente e Nord Africa) präsentieren. Die Ausstellung bildetden Abschluss der Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, einerhistorischen Zusammenarbeit zwischen dem Guggenheim und UBS, die diebisher größte internationale Initiative für die Forschung, den Aufbauvon Sammlungen und Präsentationen des Museums darstellt. Dasunverwechselbare, von Künstlern getragene Programm von MAP, das 2012gestartet wurde, unterstreicht das gemeinsame Engagement vonGuggenheim und UBS, zeitgenössische Kunst und Bildung durch insgesamtacht internationale Ausstellungen, mehr als 125 Ankäufe, kuratorischeStipendien aus drei Weltregionen und ein umfangreiches öffentlichesProgramm zu unterstützen.AusstellungsübersichtDie Ausstellung, die von Sara Raza, Kuratorin bei Guggenheim UBSMAP für den Nahen Osten und Nordafrika, in Zusammenarbeit mit PaolaZatti, dem leitenden Kurator der Galleria d'Arte Moderna, und OmarCucciniello, Kurator der Galleria d'Arte Moderna, organisiert wurde,zeigt ein Spektrum des künstlerischen Ausdrucks und kritischerAnliegen aus einer sich rasch entwickelnden Region und ihrerinternationalen Diaspora. In der Galerie im Erdgeschoss der GAM sindArbeiten von dreizehn Künstlern installiert, die sich mit den sichüberschneidenden Themen Migration, Vertreibung, Architektur,Geometrie und Geschichte beschäftigen. Als Medien wurden unteranderem Papier, Installationen, Fotografien, Skulpturen und Videoeingesetzt.Ausstellende Künstler- Lida Abdul (g. 1973, Kabul; lebt und arbeitet in Los Angeles andKabul)- Abbas Akhavan (g. 1977, Teheran; lebt und arbeitet in Toronto)- Kader Attia (g. 1970, Dugny, Frankreich; lebt und arbeitet inBerlin)- Ergin Çavusoglu (g. 1968, Targowischte, Bulgarien; lebt undarbeitet in London)- Ali Cherri (g. 1976, Beirut; lebt und arbeitet in Beirut and Paris)- Joana Hadjithomas und Khalil Joreige (beide geb. 1969, Beirut;leben und arbeiten in Beirut and Paris)- Rokni Haerizadeh (g. 1978, Teheran; lebt und arbeitet in Dubai)- Susan Hefuna (g. 1962, Berlin; lebt und arbeitet in Düsseldorf)- Iman Issa (g. 1979, Kairo; lebt und arbeitet in New York)- Gülsün Karamustafa (g. 1946, Ankara; lebt und arbeitet in Istanbul)- Hassan Khan (g. 1975, London; lebt und arbeitet in Kairo)- Ahmed Mater (g. 1979, Tabuk, Saudi-Arabien; lebt und arbeitet inDschidda, Saudi-Arabien)Die Arbeiten von Lida Abdul, Ali Cherri, and Gülsün Karamustafawerden erstmals im Rahmen der MAP-Initiative gezeigt.Sara Raza kommentiert die Ausstellung But a Storm Is Blowing fromParadise: "Diese Ausstellung hebt die Entstehung der Gegenwarthervor, ohne jedoch den anhaltenden Einfluss der Vergangenheit außerAcht zu lassen. Viele der Ausstellungskünstler hinterfragen, obobjektive "Wahrheiten" tatsächlich in der Lage sind, die sozialenRealitäten unserer Welt angemessen zu erfassen. Ihre fiktivenErzählungen und phantastischen Bilder enthalten verborgene Ideen, diestereotype und unverblümte politisierte Perspektiven der Region undihrer Geschichte infrage stellen - diese Ideen könnten wir als"gedankliche Schmuggelware" bezeichnen. Die Ausstellung betrachtetaußerdem die Architektur als ein Werkzeug, um sowohl dieKolonialgeschichte als auch die Implikationen von Globalisierung undGentrifizierung in Erinnerung zu bringen. Diese neue Installation inder Galleria d'Arte Moderna stellt eine Beziehung zu demarchitektonischen Erbe des Gebäudes her und wirft dringende Fragen zuden Themen Migration und Vertreibung in allen Teilen der Welt auf,unter anderem auch in Italien und Europa."Die Ausstellung in der GAM wird von einer Reihe von öffentlichenund akademischen Programmen begleitet, darunter Führungen fürFamilien, Schulklassen und Erwachsene, Seminare für Studenten derNuova Accademia di Belle Arti (NABA) und ein Audioguide mitKommentaren von Sara Raza und sechs Ausstellungskünstlern.Informationen zu MAPDie Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative steht für diebemerkenswerte Geschichte des Internationalismus des Guggenheim undspiegelt das Engagement von UBS für den direkten Zugang zuzeitgenössischer Kunst und Bildung wider, der letztlich zu einerreicheren und umfangreicheren Geschichte der modernen undzeitgenössischen Kunst beiträgt. Durch intensive Zusammenarbeit mitden Künstlern, Kuratoren und Kulturorganisationen in Süd- undSüdostasien, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Nordafrika hat dieMAP die Sammlung des Guggenheim um mehr als 125 neue Arbeitenerweitert. Partnerschaften mit kulturellen Organisationen wie derGalleria d'Arte Moderna stehen durchweg im Mittelpunkt des Projektsund füllen mit ihren physischen und digitalen Erlebnissen Kunst undIdeen mit Leben. Das Guggenheim und UBS erkennen gemeinsam an, wieKunst auf kraftvolle Art und Weise Gemeinschaften verbindet undinspiriert, Diskussionen anregt, die Gegenwart bereichert und dieZukunft mitgestaltet. 