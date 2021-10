Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Koreas Nationale Agentur zur Förderung der IT-Industrie (NIPA) gab bekannt, dass sie vom 2. bis 4. November 2021 ein dreitägiges "2021 IoT KOREA ONLINE BUSINESS MEETING" abhalten wird, um die Expansion und den Austausch koreanischer IoT-Unternehmen im Ausland zu unterstützen.Diese Veranstaltung wurde vorbereitet, um hervorragende koreanische IoT-Unternehmen mit internationalen Geschäftspartnern zusammenzubringen, da sie aufgrund von Covid-19 Schwierigkeiten haben, Vertriebskanäle auf den globalen Märkten zu entwickeln. Im Rahmen der Veranstaltung werden die koreanischen Unternehmen ein persönliches Treffen mit lokalen Einkäufern in Europa und Nordamerika abhalten, bei dem sie sich vorstellen und neue Einkäufer, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ausfindig machen können usw.An den Online-Geschäftsbesprechungen werden 20 koreanische IoT-Unternehmen teilnehmen, die über einen Wettbewerbsvorteil verfügen. Sie werden Waren und Dienstleistungen in Bereichen vorstellen, die mit der Covid-19-Reaktion und AI/5G zusammenhängen, darunter Sicherheit, Standortkontrolle, intelligente Fabrik und Materialien.Weitere Informationen über die teilnehmenden Unternehmen finden Sie auf der "2021 IoT KOREA ONLINE BUSINESS MEETING" Website (http://www.iotkbiz.com/html/main.php).Inzwischen ist das NIPA eine quasi-staatliche Agentur Koreas, die ein Unterstützungsprojekt für Informations- und Kommunikationsunternehmen durchführt. Als eine auf Innovationen in der IKT-Branche spezialisierte Agentur trägt das NIPA zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Verbesserung der Lebensqualität der Koreaner bei, indem es die Wettbewerbsfähigkeit der IKT-Branche in Korea stärkt und ihre Wachstumsmotoren fördert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website (https://www.nipa.kr/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672361/NIPA_IoT_Korea.jpgPressekontakt:Seongchan KongWerbeabteilung 1stellvertretender Leiter+82-70-4489-2975chan@the-wise.co.krOriginal-Content von: NIPA(National IT Industry Promotion), übermittelt durch news aktuell