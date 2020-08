Erobert Netflix auch den deutschen Comedy-Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Deutsche Comedy – Da denkt man eigentlich erstmal an Kalauer und

Flachflieger. Mittlerweile gibt’s aber auch Comedy, die weitgehend

ohne auskommt. Und zwar nicht mehr nur in irgendwelchen

Studenten-Kellern, sondern auch mitten im Mainstream. Der beste

Beweis dafür ist: Felix Lobrecht. Davon hat mittlerweile auch

Netflix

Wind bekommen! Die sind in den USA Vorreiter für Stand-Up-Comedy.

