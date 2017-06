Rust (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fliegen, so frei wie ein Vogel, jederzeit und wohin der Wind einenträgt: Diesen uralten Menschheitstraum kann sich ab sofort jeder abeinem Alter von vier Jahren im Europa-Park in Rust erfüllen. Genauergesagt in Europas größtem "Flying Theater": "Voletarium" heißt es,wird morgen (am 03.06.) frisch eröffnet - und gilt schon jetzt alsdie "Sensation des Jahres". Oliver Heinze hat sich die neueAttraktion für Sie mal vor Ort angeschaut.Sprecher: Das "Voletarium" am Ende der Deutschen Straße imEuropa-Park fällt einem sofort ins Auge. Es liegt an einem neuentstandenen Marktplatz, ist über 100 Meter lang und sieht aus wieein altes Rathaus. Darin befinden sich zwei Theatersäle mit jeweils400 Quadratmeter großen Leinwänden und 70 Sitzplätzen.O-Ton 1 (Jakob Wahl, 19 Sek.): "Das Besondere dabei ist, dass manwie in einer Art Sessellift in Gondeln sitzt, die sich frei in diesemriesigen Theatersaal bewegen. Das heißt, synchron zu einem Film wirdsich dann dort der Sitz bewegen und darüber hinaus tolle Effekte imRaum haben mit Wind, Wasser und auch Gerüchen, die zu diesem Filmpassen, während sich diese Sitzreihen bewegen. Es ist wirklich einGefühl wie Fliegen."Sprecher: Sagt Jakob Wahl vom Europa-Park und erklärt, über welcheLandschaften und Gebäude man dort ab sofort fliegen kann.O-Ton 2 (Jakob Wahl, 17 Sek.): "Wir haben einen tollen Filmproduziert mit MackMedia, wo wir zu den schönsten Locations in Europagereist sind und da wirklich aufwendige Helikopter-Flugaufnahmengemacht haben. Wir sind über den Markusplatz in Venedig geflogen, wirwaren in Island, in Norwegen, natürlich der Eiffelturm wird auch eineRolle spielen in diesem neuen Kinofilm."Sprecher: Knapp dreieinhalb Jahre hat es von den ersten Planungenbis zur Eröffnung in diesem Jahr gedauert - und dabei ist jede MengeSchweiß geflossen:O-Ton 3 (Jakob Wahl, 14 Sek.): "Da waren zum Teil bis zu 1.000Leute beschäftigt. Also das fängt dann an von dem Produzenten, vomRegisseur, von den Thematisierungshelfern bis natürlich auch zu denArchitekten und Bauleuten. Das 'Voletarium' ist die aufwendigsteEinzelattraktion, die wir je im Europa-Park gebaut haben."Sprecher: Und dort können Sie sich ab sofort Ihren Traum vomFliegen erfüllen.Abmoderationsvorschlag:Weitere Infos dazu finden Sie im Internet unter www.voletarium.deund unter www.europapark.de. Oder Sie schauen mit Ihrer Familie ambesten gleich mal in Deutschlands größtem Freizeitpark vorbei undgehen dort auf Entdeckungsreise durch 15 europäische Länder.Pressekontakt:Corinna ZangerMail:presse@europapark.deOriginal-Content von: Europa-Park, übermittelt durch news aktuell