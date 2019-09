Ernüchterung: Digitalisierung ist weder Fluch noch Segen / Studie zeigt generell eher positive Auswirkungen auf den Beruf / Technik hat weniger Vorteile im Job als gedacht

Frankfurt am Main (ots) - 72 Prozent der Deutschen glauben, dassdie Digitalisierung ihre Jobs verändert - vor allem auf positive Art.Sie bringe sinnvolle Helfer hervor, die sie bei ihrer Arbeitunterstützen, bestätigen rund drei von zehn Berufstätigen. Doch diepositiven Aspekte werden weniger überschwänglich bewertet als nochvor einem Jahr. Es hat sich herumgesprochen: Digitalisierung ist keinJob-Killer, aber auch kein Wundermittel im Beruf. Dies sindErgebnisse einer repräsentativen Studie, für die im Auftrag derManpowerGroup 1.004 Bundesbürger, darunter 753 Berufstätige, befragtwurden.+++ Die Studienergebnisse finden Sie über diesen Link:https://bit.ly/1SnioxB +++Es war ein Angst-Thema: Die Digitalisierung könnte Arbeitsplätzevernichten und Roboter die Mitarbeiter ersetzen, glaubten einigeDeutsche. Gleichzeitig wurden die Vorzüge der technischen Helferhervorgehoben. Nun hat sich die erste Aufregung gelegt. Fast drei vonzehn Deutschen sehen inzwischen keinerlei Auswirkungen derDigitalisierung auf ihren Job - weder positiv noch negativ.Ganz verschwunden ist die Angst um den Arbeitsplatz aber dochnicht: 16 Prozent fühlen sich unter Druck gesetzt, genauso schnellund fehlerfrei arbeiten zu müssen wie ein Roboter. 14 Prozentbefürchten, dass im Zuge der Digitalisierung Jobs abgebaut werden.Datenschutz und IT-Sicherheit machen 13 Prozent Sorgen."Wie auch andere ManpowerGroup-Studien zeigen, werden einigeTätigkeiten künftig wegfallen und beispielsweise von Roboterneffizienter oder gefahrenfreier durchgeführt. Gleichzeitig schafftdie Digitalisierung allerdings auch Jobs - zum Beispiel, um dietechnischen Helfer zu überwachen", sagt Frits Scholte, Vorsitzenderder Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland.Digitalisierung ist positiv, aber kein AllheilmittelInsgesamt sehen die deutschen Berufstätigen den digitalen Wandelpositiv. 29 Prozent hoffen auf Unterstützung bei der Arbeit durchdigitale Helfer. "Apps, Collaboration-Tools, E-Learning und andereInnovationen können den Arbeitsalltag erleichtern. Richtig eingesetztverbessern sie den Austausch zwischen den Kollegen, dasWissensmanagement und beschleunigen wiederkehrende Aufgaben", soScholte. "Allerdings muss man realistisch sein: Wunder können dieTools nicht vollbringen." Glaubten 2018 noch 31 Prozent derBerufstätigen, dass der Austausch mit Kollegen einfacher werde, sindjetzt nur noch 28 Prozent dieser Meinung. Vor einem Jahr erhofftensich auch noch 19 Prozent, künftig weniger stupide Tätigkeiten machenzu müssen - jetzt geben das nur 16 Prozent an.Über die StudieFür die Studie "Jobzufriedenheit 2019" wurden insgesamt 1.004Bundesbürger online befragt, darunter 753 Berufstätige. DasMarktforschungsinstitut Toluna führte die Umfrage im Juni 2019 imAuftrag der ManpowerGroup durch.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 40.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1 MilliardeEuro zählt die ManpowerGroup zu den drei größtenPersonaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 153 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter https://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Christine ProbostWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell