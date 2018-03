Stuttgart (ots) -"Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin amDienstag, 27. März 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Faulige Ostereier - bunte Eier aus dem Handel im TestHartgekochte Eier in bunten Farben gibt es vor Ostern in jedemSupermarkt, Discounter, auf Märkten oder beim Metzger und Bäcker. Wiegut ist die Qualität dieser Ostereier? Bleiben sie tatsächlich solange frisch wie angeben? "Marktcheck" testet mit ernüchterndenErgebnissen.Top-Marken oder falsche Versprechen? So arbeitet Off-Price-GigantTK MaxxSogenannte Off-Price-Händler wie TK Maxx versprechen, Top-Markenbis zu 60 Prozent günstiger zu verkaufen. Bieten sie tatsächlichMarkenartikel und Topseller an? "Marktcheck" prüft, was hinter denSchnäppchen steckt.Hygiene im Haushalt - wie belastet sind Bad, Küche oderFernbedienung?In Erkältungszeiten sind Keime ein Thema. Wie sauber und keimfreiist es zum Beispiel zu Hause im Vergleich zu öffentlichenVerkehrsmitteln? "Marktcheck" untersucht verschiedene Orte undGegenstände auf ihre Keimbelastung. Sind alle Keimegesundheitsgefährdend?Superfood Avocado: beliebt, schmackhaft, gesund - aber mitkatastrophaler ÖkobilanzDie Avocado soll vor Herzinfarkten schützen, den Blutzuckerspiegelsenken und sogar Krebs vorbeugen. Was steckt hinter dem Hype, trägtdie Avocado ihren "Superfrucht"-Titel zu Recht? Und was bedeutet derdeutlich angestiegene Konsum für die anbauenden Länder?Laute Musik, Getrampel, Babygeschrei - wann ist esLärmbelästigung?Manche Nachbarn üben nachts Klavier, bohren während derMittagsruhe, schauen mit höchster Lautstärke fern. Oder Kinder lärmenam frühen Morgen im Garten. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt,welcher nachbarschaftliche Lärm ertragen werden muss und ab wie vielDezibel der Krach als Belästigung oder gar Ordnungswidrigkeit gilt.Tipp der Woche - T-Shirts falten in Sekundenschnelle. So sindT-Shirts ruck-zuck schrankfein."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell