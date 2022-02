Ernüchternde Erkenntnis: Warum eigentlich nie ein guter Tag ist, um Aktien zu kaufen!

Ich weiß nicht, wie es anderen Anlegern geht, aber ich empfinde das Leben als Aktieninvestor unheimlich spannend und interessant. Dabei geht es ja eigentlich nur darum, die bestmögliche Rendite mit seinem investierten Kapital zu erzielen. Doch trotzdem gibt es dabei ja noch unzählige andere Aspekte, die man beachten sollte.

Zum Beispiel ist es ja durchaus so, dass die Börse irgendwie jeden Tag für eine Überraschung sorgen kann. Und hier leider sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Aber eventuell sind es ja gerade diese täglichen Schwankungen, die auf viele Investoren einen gewissen Reiz ausüben.

Allerdings taucht dabei immer wieder ein Problem auf. Denn jeder Anleger sucht natürlich eine Antwort auf die Frage, wann nun eigentlich der beste Zeitpunkt ist, um Aktien zu erwerben. Schließlich liegt im Einkauf der Gewinn. Denn jeder Investor hat ja das Ziel, billig zu kaufen und zu möglichst hohen Kursen wieder zu verkaufen.

Ich habe aber im Laufe der Zeit eine ernüchternde Erkenntnis gewonnen. Nämlich, dass dies in der Realität nicht immer so leicht umzusetzen ist. Und wenn ich einmal genauer darüber philosophiere, dann gibt es eigentlich nie einen guten Tag zum Aktienkaufen.

Hilfe, die Kurse geben nach!

Genau mit diesem Problem haben wohl im Moment viele potenzielle Käufer zu kämpfen. Jetzt, wo wir es an den Märkten mit deutlicheren Kursrückgängen zu tun haben, sind eine Menge Werte nun wieder wesentlich billiger zu haben. Doch viele Investoren schrecken gerade jetzt davor zurück, Aktien zu kaufen.

Und was ist der Grund dafür? Es geht eine gewisse Angst um. Und zwar die Angst, dass die Aktienkurse aufgrund der derzeit negativen Nachrichtenlage noch weiter fallen könnten. Wenn man jetzt kauft, könnte also genau das Gegenteil von dem eintreten, was man eigentlich vorhat. Nämlich preiswert einsteigen und mit hohem Gewinn wieder verkaufen.

So ist es aber sicherlich in jeder Börsenkorrektur. Man verliert als Investor recht schnell den Glauben daran, dass es mit den Kursen bald wieder bergauf gehen könnte. Viel eher geht man wohl von einer weitergehenden Abwärtsbewegung aus und verschiebt lieber seinen Wunsch, jetzt Aktien kaufen zu wollen.

Und wenn die Börse richtig boomt?

Kommen wir nun zu einem anderen Extrem. Wie verhält es sich nämlich in Phasen, wo sich die Aktienmärkte von ihrer starken Seite zeigen und die Kurse längere Zeit nach oben wandern? Auch hier kommt dann leider wieder die Psychologie ins Spiel.

Denn wenn Aktien als relativ teuer angesehen werden, dann hat man als Investor jetzt wieder ein Problem. Man möchte ja schließlich möglichst billig einsteigen. Doch dies stellt sich als relativ problematisch heraus. Man fragt sich nämlich jetzt, wie man denn etwas günstig erwerben kann, was aktuell als hochpreisig gilt?

Dies könnte einer der Hauptgründe sein, warum viele Anleger in dieser Situation wiederum eine abwartende Haltung einnehmen. Dabei kann es ganz rationell betrachtet nach einem Aktienkauf zu je 50 % mit dem Kurs auf- oder abwärtsgehen. Doch auch in diesen Zeiten hat man letztendlich wieder Angst vor eher fallenden Notierungen.

Gibt es also keine Kauftage?

Schaut man sich die beiden obigen Beispiele an, dann könnte man fast auf die Idee kommen, dass es nie so richtige Kauftage gibt. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Steigen die Kurse über einen längeren Zeitraum an, heißt dies ja nicht zwangsläufig, dass die Aktien jetzt als zu teuer einzustufen sind.

Hier spielen ja schließlich noch viele andere Faktoren eine Rolle. Wer gut recherchiert, der sollte also auch in Phasen steigender Börsen genügend Werte finden, in die er sein Kapital investieren kann.

Aber auch in einer Korrektur sollte man realistisch bleiben. Selbstverständlich könnte es hier nach einem Kauf mit den Kursen natürlich noch weiter runtergehen. Doch wenn erst mal der Boden erreicht ist, dann geht es auch wieder in die andere Richtung.

Zur Erinnerung könnte man sich hier ja noch einmal den Corona-Crash vom März 2020 ins Gedächtnis rufen. Denn auch dort ging es ja bekannterweise mit den Notierungen schon kurz danach wieder steil nach oben.

Ein Optimist zu sein, sollte sich meines Erachtens als Aktieninvestor auszahlen. So könnte es einem nämlich bestimmt leichter fallen, in jeder Börsenphase beherzt Aktien zu kaufen. Und dann könnte man eventuell regelmäßig auf mehrere gelungene Kauftage im Jahr zurückblicken.

Der Artikel Ernüchternde Erkenntnis: Warum eigentlich nie ein guter Tag ist, um Aktien zu kaufen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

