Hamburg (ots) -Nach dem vergangenen Sommer mit seinen Wetterextremen bewegenviele Menschen solche Gedanken: Ist unser Umgang mit Natur, Umweltund Gesundheit (un)verantwortlich? Welche Rolle hat der Mensch indiesem Dreiklang? Und wie können wir die Schönheit der Schöpfungbewahren? Als Anregung zur Auseinandersetzung hat Bibel TV dieThemenwoche "Deine Erde" ins Programm genommen. Von Sonntag, 7.Oktober, bis Samstag, 13. Oktober, beleuchtet sie Natur und Umwelt,Dankbarkeit für die Schöpfung und Fragen zu Nachhaltigkeit ausverschiedenen Blickwinkeln. Eindrucksvolle Dokumentationen,unterhaltsame Spielfilme, meinungsfreudige Talkrunden,abwechslungsreiche Kindersendungen und andere Beiträge regen zumStaunen und Diskutieren, zum Nachdenken und Nachmachen an. AlleSendungen sind frei empfangbar.Erntedank-Gottesdienst aus Hamburger MichelDen Auftakt zur Themenwoche macht der Erntedank-Gottesdienst,Sonntag, 15 Uhr, aufgezeichnet im Jahr 2017 in der St.Michaelis-Kirche, Hamburg ("Hamburger Michel"). Die evangelischeMesse feiern zusammen mit der Gemeinde die Pastorin Julia Atze,Predigt, und Hauptpastor Alexander Röder, Liturgie.Ausgezeichnete TierdokusTiere, die in Mitteleuropa heimisch sind, sind die Hauptdarstellerin den Tierdokumentationen, die Bibel TV in der Themenwoche sendet:Im Beitrag "Prinz der Alpen", Sonntag, 20.15 Uhr, verfolgen dieZuschauer ein Jahr im Leben eines Hirschkalbs. Die "Rückkehr desWiedehopfs", Mittwoch, 21.55 Uhr, berichtet, wie zwei Tierliebhaberden seltenen Vogel schützen, der bereits im Alten Testament erwähntwird und im vorchristlichen Ägypten als heiliger Vogel galt. Derpreisgekrönte Beitrag zeigt in wunderschönen Aufnahmen Besonderheitendes Vogels mit dem auffällig gebogenen Schnabel und macht deutlich,wie Einzelne zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen können.Einzigartige Einblicke in die Verhaltensweisen von Igeln bietet das"Jahr des Igels", Freitag, 21.40 Uhr. Dass die nachtaktiven Tiere zuden ältesten Säugetierformen auf der Erde zählen, ist kaum bekannt.Solche und andere Geheimnisse des stacheligen Einzelgängers deckt derFilm am Beispiel einer Igelfamilie auf. In luftige Höhen geht es beim"Flug der Eule", Samstag, 15 Uhr, und direkt im Anschluss bei "Bienen- Ein Leben für die Königin", 15.45 Uhr. Die Dokumentation über dieSchleiereule zeigt ebenso atemberaubende Tieraufnahmen wie derBeitrag über die Bienen, die der mehrfach ausgezeichnete ÖsterreicherWolfgang Thaler filmte.Bewusst ernährenUm die Rolle des Menschen und sein Essverhalten drehen sich andereBeiträge der Themenwoche. Die Frage, warum immer mehr Menschenvegetarisch oder vegan leben und wie sie das machen, steht imMittelpunkt von "Essen ohne Tiere", Dienstag, 21.45 Uhr. Zur bestenSendezeit thematisiert dann Vera Russwurm, eine der bekanntestenModeratorinnen Österreichs, in "Essen retten", Mittwoch, 20.15 Uhr,die Tatsache, dass weltweit etwa ein Drittel der Lebensmittelverloren geht oder vernichtet wird statt gegessen zu werden. Und imAnschluss dreht sich alles um ein "Armes Schwein", Mittwoch, 21.05Uhr. Der Beitrag dokumentiert ebenso die unterschiedliche Sicht vonChristen, Moslems und Juden auf das Tier wie auch die Diskussion umMassentierhaltung.Spielfilme mit TiefgangZum Nachdenken über die Frage, was im Leben wirklich zählt, regendie beiden Spielfilme "Das ultimative Geschenk", Samstag, 20.15 Uhr,und "Das ultimative Leben", Samstag, 22.15 Uhr, an. Im "ultimativenGeschenk" spielt der aus "Ocean's 13" oder "Navy C.I.S." bekannteDrew Fuller den reichen, sorglos lebenden Jason Stevens, der dasumfangreiche Vermögen seines Großvaters erben soll. Dafür muss erjedoch Aufgaben erfüllen, die ihm den wahren Reichtum des Lebens vorAugen führen. Im Nachfolger "Das ultimative Leben" arbeitet sichJason - nun gespielt von Logan Bartholomew - durch das Tagebuchseines Großvaters und begreift dabei weitere tiefe Wahrheiten. In demFilm führte Michael Landon jr. Regie, Sohn des Schauspielers MichaelLandon, der deutschen Fernsehzuschauern unter anderem aus "Ein Engelauf Erden" und "Unsere kleine Farm" bekannt ist.Zahlreiche andere Beiträge - produziert von Programmpartnern oderdirekt von Bibel TV - vervollständigen die Themenwoche zu einemabwechslungsreichen Seherlebnis für die ganze Familie. 