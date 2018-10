Die Ernte von 20.000 Cannabispflanzen ist beim Schweizer Partner von LGC Capital, der Genfer Anbauanlage von Viridi Unit, im Gange

Montreal (ots/PRNewswire) -/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA BESTIMMT/LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (OTC-PINK: LGGCF) ("LGC") freut sich,bekannt zu geben, dass die Viridi Unit SA ("Viridi") in der Schweizmit der Ernte von 20.000 Pflanzen begonnen hat, die in ihrer GenferCannabis-Anbauanlage auf einer überdachten Fläche von rund 10.000Quadratmetern wachsen.Es wird erwartet, dass die Pflanzen aus dieser aktuellen Ernterund 3.000 kg getrocknete Cannabisblüten zum Vertrieb in Europaergeben werden, die Viridis seinem breiten Produktangebot in derSchweiz und auf dem Markt der Europäischen Union hinzufügen wird.Die getrockneten Cannabisprodukte mit hohem CBD von Viridi Unitwerden unter dem Markennamen ØN?(TM) Premium Cannabis an über 80Einzelhandelsstandorten in der Schweiz und der EU und im Rahmen derKosmetiklinie des Unternehmens unter dem Markennamen Viridi Careverkauft.LGC hat am 30. Juli 2018 eine Transaktion bekannt gegeben, durchdie LGC eine 30-prozentige Beteiligung an Viridi erwerben und eineUmsatzbeteiligung von 5 Prozent auf den Nettoumsatz von Viridierhalten wird.Die Einzelheiten dieser Transaktion sind in derPressemitteilung von LGC vom 30. Juli 2018 zu finden. DieseTransaktion erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch dieTSXV.Über Viridi Unit SA (http://www.viridi-unit.com)VIRIDI ist ein vertikal integrierter, legaler Cannabislieferantfür den schweizerischen und europäischen Markt, der neben seinenvielen anderen diversifizierten Produkten und Aktivitäten seineeigenen Samen und Blütenpflanzen anbaut und eine breite Palette anKosmetika, Zigaretten und natürlichen, in der Schweiz zugelassenenWellnessprodukten herstellt und weiterverarbeitet.Über LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen, das sich aufden internationalen Markt für legales Cannabis konzentriert. Mitseinem Portfolio von Investmentunternehmen baut LGC ein weltweitführendes, vertikal integriertes System verbundener Unternehmen fürlegales Cannabis auf, mit Anbau, Verarbeitung und Vertrieb inAustralien, Jamaika, der Schweiz, in Italien und Kanada, zurBedienung der Inlands- und Exportmärkte. Die LGC Capital Ltd. ist einin Kanada eingetragenes, börsennotiertes Unternehmen, das an der TSXVenture Exchange gelistet ist (TSXV: LG).Hinweis auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezugauf die LGC Capital Ltd. ("LGC") und die Viridi Unit SA ("Viridi")und deren Betriebe, Strategie, Investments, Finanzergebnisse undFinanzlage enthalten. Diese Aussagen sind im Allgemeinen mitzukunftsgerichteten Ausdrücken gekennzeichnet, wie "können","werden", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen","meinen" oder "fortsetzen", oder den Negativformen davon oder mitähnlichen Formulierungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und dietatsächliche Performance von LGC und Viridi können von den in solchenAussagen ausgedrückten oder implizit enthaltenen Ergebnissen bzw.Wertentwicklung erheblich abweichen. Solche Aussagen unterliegen inihrer Gesamtheit den inhärenten Risiken und Unsicherheiten in Bezugauf künftige Erwartungen. Zu einigen wichtigen Faktoren, die dazuführen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungenabweichen, gehören insbesondere allgemeine wirtschaftliche undmarktbezogene Faktoren, der Wettbewerb, gesetzliche Regulierungensowie die Faktoren, die im Lagebericht (MD&A) von LGC für dasGeschäftsjahr mit Abschluss zum 30. September 2017 unter"Risikofaktoren und Risikomanagement" beschrieben sind. DieserLagebericht ist im SEDAR http://www.sedar.com hinterlegt. Diewarnenden Aussagen gelten für alle zukunftsgerichteten Aussagen vonLCG und von Personen, die im Namen von LCG handeln. Sofern nichtsanderes angegeben ist, gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen nurfür den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. WederLGC noch Viridi sind verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren,ausgenommen in dem Umfang, in dem solche Aktualisierungen durchgeltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben sind.Warnhinweis in Bezug auf PressemitteilungenWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation ServiceProvider (Anbieter von Regulierungsdienstleistungen / gemäß derDefinition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Pressemitteilung.Chief Executive Officer, John McMullen, +1-416-803-0698,John@lgc-capital.com; Chief Financial Officer, Anthony Samaha,+44-20-7440-0640, anthony@lgc-capital.com; Investor Relations, DaveBurwell, +1-403-221-9015, dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell