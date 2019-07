Ernte 2019: 8 % weniger Spargel und Erdbeeren als im Vorjahr erwartet

Wiesbaden (ots) - Die Ernte von Spargel und Erdbeeren wird indiesem Jahr voraussichtlich nicht die Mengen aus dem Vorjahrerreichen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach einervorläufigen Schätzung mitteilt, liegt die erwartete Erntemenge vonErdbeeren im Freiland deutschlandweit bei rund 108 700 Tonnen unddamit gut 8 % unter dem Vorjahresergebnis. Die zugehörige im Ertragstehende Anbaufläche ist um 9 % auf 11 400 Hektar gesunken.Dabei haben die bei der Erdbeerernte bedeutendsten BundesländerRückgänge zu verzeichnen: In Niedersachsen werden 27 800 Tonnen unddamit knapp 5 % weniger als im Vorjahr geerntet, während dieErntemenge in Nordrhein-Westfalen mit 25 400 Tonnen um rund 9 %sinkt. Auf diese beiden Bundesländer entfällt fast die Hälfte derbundesweiten Erdbeerernte.Auch die Erntemenge von Spargel ging mit 122 000 Tonnen um 8 %gegenüber dem Vorjahr zurück. Die zugehörige im Ertrag stehendeAnbaufläche lag mit 22 900 Hektar etwa 2 % unter der Anbaufläche von2018.Dennoch bleibt der positive Trend beim Spargelanbau in Deutschlanderkennbar: Die Schätzungen für 2019 für die Erntemenge liegen mit 119100 Tonnen um gut 2 % über dem Durchschnitt der vergangenen sechsJahre , während die Anbaufläche den sechsjährigen Durchschnitt von 21500 Hektar sogar um 6 % übertrifft. Mit 27 500 Tonnen wird der meisteSpargel in Niedersachsen gestochen, gefolgt von Nordrhein-Westfalenmit 20 500 Tonnen und Brandenburg mit 20 200 Tonnen.Die vorläufigen Ergebnisse über Anbauflächen sowie Erntemengen vonErdbeeren und Spargel sind erste Schätzungen aus der repräsentativenVorerhebung im Juni 2019 und liefern daher Aussagen zu allgemeinenTendenzen für das Jahr 2019. Endgültige Ergebnisse werden nachAbschluss der im Herbst durchgeführten Gemüseerhebung veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Gemüseanbau und -ernte, Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 91www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell