Ernst Weidenbusch: Vorwürfe der Opposition zum GBW-Verkauf brechen in sich zusammen

München (ots) - Auch die neuesten Zeugenaussagen imUntersuchungsausschuss belegen, dass der Verkauf der GBW-Anteiledurch die Bayerische Landesbank an einen privaten Bieterunausweichlich war. Der zuständige Ministerialbeamte im BayerischenInnenministerium erklärte heute im Landtag: "Die OberbürgermeisterUde, Maly und Balleis haben uns mitgeteilt, dass die EU-Kommissioneinen exklusiven Verkauf der GBW an das kommunale Konsortium nichtakzeptiert."Dazu sagt Ernst Weidenbusch, Abgeordneter der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag und Mitglied des Untersuchungsausschusses:"Nachdem alle bisherigen Zeugen im Untersuchungsausschuss dieUnvermeidbarkeit des Verkaufs der GBW bestätigt haben, ist damit auchdie Behauptung widerlegt, die GBW hätte exklusiv an das kommunaleKonsortium verkaufen können." Es bleibe dabei, dass der Verkauf derAnteile faktisch verboten war. "Die Vorwürfe der Opposition brechendamit endgültig in sich zusammen", so Weidenbusch.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell