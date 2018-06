Ernst Weidenbusch: Alle Zeugen bestätigen GBW-Verkaufszwang durch die EU / Ex-Wettbewerbskommissar Almunia spielte falsches Spiel (FOTO)

München (ots) -"Elf Zeugen, also praktisch eine ganze Fußball-Mannschaft, hat derGBW-Untersuchungsausschuss bisher gehört - und alle haben die gleicheMeinung: Die EU hat die BayernLB gezwungen, die GBW-Anteile zuverkaufen. Und die EU hat der BayernLB faktisch verboten, die GBW demFreistaat zu übertragen oder zu verkaufen." Mit diesen Worten fasstder CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch die bisherigenSitzungen des GBW-Untersuchungsausschusses zusammen. "Damitwiderlegen die Zeugen anderslautende Behauptungen desEx-EU-Wettbewerbs-Kommissars Joaquín Almunia und die Verleumdungender Opposition."Weidenbusch: "Traurig, dass die EU ihren Beamten keineAussagegenehmigung erteilt, sonst könnten wir vor demUntersuchungsausschuss in München klären, wer hier ein falsches Spielgetrieben hat." Eine Ahnung davon hätten die Ausschussmitgliederschon bei der Aussage des Bank-Mitarbeiters Jan Stechele bekommen:"Herr Lienemeyer von der EU hat uns gesagt, entweder Ihr macht dasso, wie wir wollen, oder wir machen Euch platt, so wie die WestLB."Der Ex-BayernLB-Vorstandschef Gerd Häusler sagte am Freitag aus,dass Almunia immer wieder Dinge behauptet habe, die nicht gestimmthätten, und weitgehend keine Ahnung von den Verhandlungen gehabthabe. Häusler: "Almunia hat überhaupt nicht mitverhandelt und wardaher weitgehend unwissend. Er hat daher vielfach Dinge behauptet,die vollkommen falsch waren." Ex-BayernLB-Vorstandschef MichaelKemmer erklärte zu Almunias Schweigen, dieser habe als Sozialistnicht als derjenige dastehen wollen, der die Münchner Mieter quäle.Der Verkauf der GBW sei ausschließlich Folge desEU-Beihilfe-Verfahrens.Weidenbusch ist mit den Vorgängen um den GBW-Verkauf intensivvertraut. Er war von 2008 bis 2013 Vorsitzender der Kommission zurparlamentarischen Begleitung der Krisenbewältigung bei der BayernLB.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell