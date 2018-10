Köln (ots) -Die von den Industrie- und Handelskammern gestifteten Preise fürWirtschaftsjournalismus wurden am Montag, 15. Oktober 2018, imGermanischen Nationalmuseum in Nürnberg verliehen.In der mit 5000 Euro dotierten Kategorie "Innovation/Unterhaltung"haben die WDR-Autoren des Internet-Live-Experiments "Die Superkühe"den Ernst-Schneider-Preis erhalten: Carolyn Braun, Marcus Pfeil,Björn Erichsen, Jakob Vicari und Bertram Weiß haben im September 2017in einem 30-tägigen Experiment die Milcherzeugung aus einer neuenPerspektive betrachtet, indem sie drei Milchkühe zu Wort kommenließen: Jede stammte aus einer bestimmten Haltungsart - von einemFamilienbauernhof, aus einem Großbetrieb und von einem Biohof.Sensoren ermittelten wichtige Kennzahlen aus dem Tagesablauf derRinder, wie Körper- und Stall-Temperaturen, pH-Wert, Milchleistung,Trinkverhalten und Bewegungsmuster. Durch einen Text-Algorithmusentstanden aus diesen Daten Textnachrichten. Auf dieser Basis konntenInteressierte dann per Facebook mit den Kühen chatten. WDR-Redaktion:Thomas Hallet (Projektleitung) und Eva Mommsen."Das Ganze ist Datenjournalismus vom Feinsten. Es war in Echtzeitverfolgbar und auf Social Media interaktiv. Auch heute kann man sichnoch online durchs Projekt klicken. Innovativ sind sowohl Rechercheals auch Darstellung des Themas. Eine spielerische Webseite lädt zumAusprobieren ein. Sie offenbart statt Meinungen handfeste Daten. Diewerden in Videos, Grafiken und weiteren Formen präsentiert. Aber diePräsentation ist nicht nur faktenreich und informativ, sie macht aucheinfach Spaß", so Laudator Peter Esser, Vorstandsvorsitzender desErnst-Schneider-Preises und Verleger der Mittelbayerischen Zeitung.Der Ernst-Schneider-Preis wird seit 1971 an Autorinnen und Autorenverliehen, die wirtschaftliches Wissen und wirtschaftlicheZusammenhänge allgemein verständlich vermitteln. Er ist benannt nachdem Unternehmer und Kunstmäzen Ernst Schneider, der von 1963 bis 1969Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages war.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR-Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell