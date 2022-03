Ernst Russ AG hebt Prognose an

Vorstand und Aufsichtsrat der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077) haben heute beschlossen, das im Jahr 2007 gebaute Containerschiff MS „Music“ mit einer Stellplatzkapazität von 804 TEU zu veräußern. Die Ernst Russ Gruppe ist zu 55 % an der Schiffsgesellschaft der MS „Music“ beteiligt. Die Übergabe des Schiffes ist im April 2022 geplant.

Ernst Russ AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an

Die Veräußerung wird im Konzernabschluss der Ernst Russ Gruppe zu einem sonstigen betrieblichen Ertrag von rd. 12,3 Mio. EUR führen. Für das Schiff waren ab dem Verkaufszeitpunkt für das Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rd. 4,6 Mio. EUR und ein EBIT-Beitrag von rd. 2,5 Mio. EUR prognostiziert. Insgesamt kann der Vorstand der Ernst Russ AG vor diesem Hintergrund seine bisherige Prognose heute dahingehend anheben, dass für das Gesamtjahr 2022 nunmehr von einem EBIT zwischen 72 und 77 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 62 und 67 Mio. EUR) ausgegangen wird. An dieser Transaktion partizipieren die Minderheitsgesellschafter entsprechend ihrer Beteiligungsquote. Die Erwartungen hinsichtlich aller übrigen, prognostizierten Kennzahlen haben sich nicht verändert.

Somit kommt der Vorsand der seiner Ankündigung vom November 2021 nach. Hier hieß es in einer Pressemeldung: „Es ist unser Ziel den Wert der Ernst Russ-Aktie nachhaltig zu steigern. Die aktuelle Entwicklung belegt, dass unsere Bemühungen erfolgreich sind. Der Eröffnungskurs der Aktie lag 2021 bei 1,31 EUR. Anfang September wurde der Höchstkurs von 4,38 EUR erzielt. Seit Jahresbeginn 2021 hat sich der Kurs der Ernst Russ-Aktie somit mehr als verdreifacht.“

Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 28 vollkonsolidierten Schiffen. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen zwischen 700 und 6.600 TEU. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.

