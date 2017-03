Der Ernst Klett Sprachen Verlag setzt sich aktiv für das Lesen an Schulen ein: Deutschlandweit werden Lehrer an rund 3200 Gymnasien pünktlich zu Ostern beschenkt (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Verlag möchte mit der Lesen-fürs-Leben-Initiative, gemäßseinem Bildungsauftrag, die Lesebereitschaft an Schulen fördern. EineLektüren-Box, ausgestattet mit 10 Lektüren für die UnterrichtsfächerDeutsch, Englisch, Spanisch und Französisch, soll jährlich Einzug indeutsche Lehrerzimmer finden und dazu beitragen, das Lesen wieder alsfesten Bestandteil im Sprachunterricht zu verankern."Machen wir uns nichts vor: Die Wahrnehmung der Bedeutung desLesens und besonders des Lesens literarischer Texte hat in denletzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft immer mehr abgenommen."gibt Frank Haß, Schulpädagoge, Autor, Herausgeber und Verleger vonLehr- und Lernmitteln, über die Lesethematik im Schulalltag zubedenken. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der Ernst KlettSprachen Verlag die Leseinitiative gestartet. Durch dieAuseinandersetzung mit einer guten Lektüre sollen wichtigeFähigkeiten wie Kreativität, kritisches Denken, Konzentration undsoziale Kompetenzen bei den Lernenden stimuliert werden.Auf die Auswahl kommt es anDie Auswahl der passenden Lektüre ist für Lehrende oft nichtleicht. Lernende sollen zur Mitarbeit animiert werden. Zudem sollenverschiedene Lesebedürfnisse befriedigt werden: Wissen, Spannung,Humor und natürlich Identifikationsmöglichkeiten. Das immense Angebotund viele Neuerscheinungen erleichtern die Suche dabei nicht. DenLehrern bleibt die Qual der richtigen Auswahl. Dabei kann es auchpassieren, dass das Lesen hinten angestellt und die Lektüre durcheinen Film ersetzt wird. Die literarische Bildung der Schüler istjedoch wichtig, nicht nur für den Sprachunterricht. Sie beinhaltetetwas Grundlegendes: Sie formt sowohl sprachlich als auch menschlich.Eine Lektüre soll dem Leser helfen, sich selbst besser zu verstehen.Das Lesen im Sprachunterricht darf daher nicht an den Rand gedrängt,sondern muss gezielt gefördert werden, nicht zuletzt durch aktuelleThemen oder auch neue Konzepte, wie zum Beispiel mit der Lektürereihe"Klassiker trifft Comic", die Humor in Form eines Comics mitdeutschen Klassikertexten zusammenbringt und so den Einstieg in dieLektüre - gerade für weniger Lesebegeisterte - erleichtert.Lesen fürs Leben - eine Initiative fürs LebenDas Lehrerkollegium kann sich vom Inhalt der Lektüren-Boxinspirieren lassen. Dazu stellt der Verlag Newsletter und einregelmäßig erscheinendes Magazin zum Thema Lesen in der Schule zurVerfügung. Beiträge aus Theorie und Praxis sollen Lehrende Ideen undInspirationen bieten, und sie auf dem Laufenden halten. Ein wichtigerBaustein der Initiative sind Online-Seminare, in denen Experten ausder Praxis noch genauer auf Themen rund um das Lesen im Unterrichteingehen. Am 2. Mai geht es mit einem sprachübergreifenden Seminarlos, auf das zahlreiche weitere sprachspezifische Online-Seminarefolgen.Elizabeth Webster, Geschäftsführerin des Ernst Klett SprachenVerlags, ist überzeugt: "Lesen darf auf keinen Fall vernachlässigtwerden. Die nächsten Generationen haben große Herausforderungen vorsich und durch das Auseinandersetzen mit Literatur wird das nötigekritische, soziale Denken gefördert. Als Bildungsverlag fühlen wiruns geradezu verpflichtet, das Lesen zu fördern."Weitere Informationen unter:www.klett-sprachen.de/lesenfürslebenwww.klett-sprachen.de/pressePressekontakt:Ansprechpartnerin:Adriana AkinErnst Klett Sprachen GmbHRotebühlstr. 7770178 StuttgartTel. 0711 6672 5035Fax 0711 6672 2069pr@klett-sprachen.deOriginal-Content von: Ernst Klett Sprachen GmbH, übermittelt durch news aktuell