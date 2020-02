Erneutes Rekordergebnis für das Versorgungswerk MetallRente (FOTO)

Berlin (ots) -- 86.000 neue Altersvorsorgeverträge- Zuwachs von 21.000 Verträgen zur privaten Arbeitskraftabsicherung- 3.300 neue Kundenunternehmen- 900.000 Vorsorgeverträge im Gesamtbestand des VersorgungswerksDas Versorgungswerk MetallRente kann auf das erfolgreichste Jahr seinerEntwicklung zurückblicken. Über 86.000 MetallRente Verträge haben Beschäftigteder beteiligten Branchen im vergangenen Jahr für ihre zusätzlicheAltersversorgung abgeschlossen. Damit wurde das starke Wachstum von 2018 (72.000Neuverträge) noch einmal deutlich übertroffen. Der Bestand für Verträge zurkapitalgedeckten Altersversorgung ist um 10% gewachsen. Die Neubeiträgedurchbrachen erstmalig die Schwelle von 100 Mio. Euro. Inzwischen haben sichüber 46.000 Unternehmen dem Versorgungswerk angeschlossen.Geschäftsführer Heribert Karch freut sich über das Ergebnis: "DieEntwicklung des gemeinsamen, tariflichen Versorgungswerks ist einesozialpolitische Erfolgsgeschichte!" Die Ergebnisse bestätigen, dass"die betriebliche Altersversorgung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmeram besten in der Breite sicher und attraktiv beim Aufbau einerzusätzlichen Rente unterstützt und gleichzeitig die Arbeitgeber beider Organisation kompetent entlastet."Zukunftsfeste Alterssicherung durch einen dualen Kern aus gesetzlicher Rente undstarker bAVDas Zinsniveau sinkt insgesamt weiter, aber MetallRente bleibt auch2020 über der Marke von 3%. Für die Anlagevariante PROFIL bietet dasVersorgungswerk allen Beschäftigten eine Gesamtverzinsung vonmindestens 3,15%. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufendeVerzinsung liegt bei 2,20%.Gerade der MetallPensionsfonds überzeugt immer mehr Vorsorgesparer dank modernerKapitalanlage und guter Verzinsung. Der Zuwachs lag 2019 mit über 14.400Neuverträgen 36% über dem Niveau des Vorjahres (10.600). Und die Performance von5,70% p.a. seit Auflage zeigt, dass Sparbuch, Tages- oder Festgeld keineAlternativen mehr sind für alle, die verlässlich für ihr Alter vorsorgen wollen."Auch wenn Sparer von Null- und sogar Negativzinsen betroffen sind,können sich die Beschäftigten unserer Branchen auf eine starkeBetriebsrente ihres Versorgungswerks verlassen", unterstreicht Karch."Die betriebliche Altersversorgung erwirtschaftet aufgrund ihrerKombination von tarifvertraglichen Leistungen, Arbeitgeberzuschüssenund staatlicher Förderung eine attraktive Rendite."Wenig hilfreich ist es, immer neue Vorsorgeideen und Formenspielereien in dieöffentliche Debatte zu werfen - heißen sie nun Starter-Kit, Deutschland-, Extra-oder Bürgerfonds. "Notwendig ist vielmehr", so Karch, "die konsequente Förderungund vor allem Vereinfachung der betrieblichen Altersversorgung, denn die hatihre Bewährungsprobe bereits bestanden."Vorschläge der Rentenkommission an ihrer Praxistauglichkeit prüfenDer MetallRente Geschäftsführer fordert angesichts der im März 2020 geplantenVerabschiedung von Empfehlungen der Rentenkommission "NachhaltigerGenerationenvertrag" der Bundesregierung: "Die Rentenkommission musspraxistaugliche Vorschläge machen, die auf dem sicheren Fundament von Analyseund Machbarkeit stehen. Wir haben keine Zeit für immer neue Experimente. DiePolitik muss endlich nachhaltige Lösungen für die Alterssicherung nach 2025 aufden Weg bringen!"Das jüngst verabschiedete Freibetragsgesetz zur Doppelverbeitragungvon Betriebsrenten ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Es bringtaber für viele Menschen dennoch eine spürbare Verbesserung ihrerBetriebsrenten.Über 100.000 Menschen haben ihre Arbeitskraft bereits beim VersorgungswerkMetallRente abgesichertMetallRente stellt Vorsorgelösungen zur Absicherung vonBerufsunfähigkeit, Grundfähigkeiten und Erwerbsunfähigkeit sowohl imRahmen der betrieblichen Altersversorgung als auch als privateAngebote bereit. Etwa 11% der Betriebsrentenanwärter entschieden sich2019 für eine Absicherung im Rahmen der bAV. Rund 21.000 Beschäftigtehaben im letzten Jahr einen Vertrag für die privaten Angebote zumfinanziellen Schutz ihrer Arbeitskraft abgeschlossen. Zum Bestandgehören inzwischen bereits 116.000 private Vorsorgeverträge.Aktuelle Zahlen und Fakten stehen unter www.metallrente.de sowie auf Twitter undFacebook zur Verfügung.MetallRente wurde 2001 als gemeinsame Einrichtung der beiden SozialpartnerGesamtmetall und IG Metall gegründet. 