Ingelheim (ots) -- Rote Info-Busse machen von Mai bis September in knapp 100Städten halt- Interessierte können sich kostenlos über die VolkskrankheitenDiabetes und Schlaganfall informieren und medizinisch beratenlassenSeit dem 7. Mai ist die von Boehringer Ingelheim ins Lebengerufene Aufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" wiederunterwegs in Deutschland. Erstmals werden dieses Jahr gleich zweirote Info-Busse parallel touren und knapp 100 Städte besuchen.Überall dort, wo die Busse Station machen, können sich Menschen überDiabetes und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen informieren."Diabetes, Herzerkrankungen und Schlaganfall hängen eng zusammen.Vielen Menschen ist dieser Zusammenhang aber gar nicht bewusst. Ichhabe selbst Typ-2-Diabetes und weiß, wie wichtig es ist, sich aktivum sein Leben und sein Herz zu kümmern. Daher unterstütze ich dieAufklärungsinitiative 'Herzenssache Lebenszeit', um das Bewusstseinfür Diabetes und Schlaganfall weiter zu stärken", sagt HarryWijnvoord, ehemaliger "Der Preis ist heiß"-Moderator und Schirmherrder diesjährigen Aufklärungstour.Trotz Fortschritten in der medizinischen Versorgung sindkardiovaskuläre Erkrankungen wie zum Beispiel ein Schlaganfall nochimmer die Haupttodesursache von Menschen mit Typ-2-Diabetes.(1)Weltweit stirbt rund die Hälfte aller Menschen mit Diabetes anHerz-Kreislauf-Erkrankungen.(2),(3) Es wird geschätzt, dass Menschenmit Typ-2-Diabetes und kardiovaskulärer Vorerkrankung eine um zwölfJahre verkürzte Lebenserwartung im Vergleich zu Gesunden haben.(4)Das Risiko für Folgeerkrankungen von Diabetes und Schlaganfälle lässtsich aber durch gezielte Vorsorgemaßnahmen und die Förderung einergesunden Lebensweise verringern. Gemeinsam mit den Partnern derAufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" hat sich BoehringerIngelheim deshalb zum Ziel gesetzt, relevante Informationen überRisikofaktoren, die Erkrankungen selbst und darüber, was jederEinzelne tun kann, zu vermitteln.Regionale Kliniken und Ärztenetzwerke, lokale Selbsthilfegruppensowie Krankenkassen unterstützen die Aktion vor Ort. Interessiertekönnen sich von Experten wie Diabetologen, Kardiologen und Neurologenaus Kliniken kostenlos beraten lassen. Auf Wunsch erhält JederAuskunft über seinen derzeitigen Gesundheitszustand sowie seinpersönliches Risiko für Diabetes oder einen Schlaganfall. Hierfürwerden Blutdruck, Blutzucker- und Cholesterinwerte gemessen. Zudemgibt es umfangreiches, kostenfreies Informationsmaterial und dieGelegenheit, offene Fragen rund um das Thema zu klären."Patientenorientierung und Präventionsarbeit sind ein bedeutenderBestandteil unseres Gesundheitssystems und werden auch in der Zukunftnoch an Bedeutung gewinnen. Bereits seit mehr als 15 Jahren sind wirin der Aufklärung zu Volkskrankheiten aktiv. Ziel unserer Bemühungenist eine Bewusstseinsänderung über den Zusammenhang von Diabetes undHerz-Kreislauf-Erkrankungen - auch auf politischer Ebene",unterstreicht Birgit Härtle, Projektleiterin der Aufklärungskampagne"Herzenssache Lebenszeit" bei Boehringer Ingelheim, die Bedeutung desAktionsangebots.Leben ist jetzt: Risikofaktoren vermeiden - Lebensqualität erhöhenDie bundesweite Aufklärungsinitiative startete am 7. Mai 2018 inPotsdam. Die Potsdamer Bevölkerung konnte sich tagsüber über ihreRisikofaktoren und die Krankheiten informieren, bevor der Bus nunseine weitere Tour quer durch Deutschland aufnimmt. Informationen zuden Terminen und Standorten der beiden Info-Busse finden Sie auf:https://www.boehringer-ingelheim.de/herzenssache-lebenszeit. Nebenzahlreichen regionalen Institutionen und Organisationen unterstützenfolgende nationale Partner die Initiative "Herzenssache Lebenszeit":- Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK)- Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG)- Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe (SDSH)- Deutsche Herzstiftung (DHS)- Stiftung "Der herzkranke Diabetiker" (DHD)- Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)- Dachverband diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe (DDH)- Deutsche Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (DDH-M)- Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe (VDBD)- Deutsche Diabetes Stiftung (DDS)- Deutsche Stiftung für chronisch Kranke (DSCK)- Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE)- Deutsche Nierenstiftung (DNS)- Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG)Kardiovaskuläre Erkrankungen: Haupttodesursache bei Diabetes(1)Bei etwa 7,5 Millionen Erwachsenen in Deutschland wurde Diabetesdiagnostiziert. Hinzu kommen etwa 440.000 nicht diagnostizierteFälle.(5) Zudem steigt die Zahl der Erkrankten: Jedes Jahr erhälteine halbe Million Menschen in Deutschland die Diagnose Diabetes.(4)In Deutschland haben jährlich rund 270.000 Menschen einenSchlaganfall.(6) Rund 1,8 Millionen Menschen sind von Vorhofflimmernbetroffen.(7)Diabetes ist ein klassischer Risikofaktor für einen Schlaganfall.Bei Menschen mit Diabetes ist das Risiko, eine kardiovaskuläreErkrankung zu entwickeln, zwei bis vier Mal höher als bei Menschenohne Diabetes.(1) Etwa jeder fünfte Schlaganfall-Patient inDeutschland ist Diabetiker.(8) Trotz Fortschritten in der Versorgungstirbt rund die Hälfte aller Menschen mit Diabetes ankardiovaskulären Erkrankungen.(2),(3) Sie sind die Haupttodesursachebei dieser Patientengruppe.(1) Im Durchschnitt könnenstoffwechsel-gesunde Menschen bis zu zwölf Jahre länger leben alsMenschen mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Vorerkrankung.(4)Boehringer IngelheimDie Gesundheit und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern,ist das Ziel des forschenden Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim.Der Fokus liegt auf Erkrankungen, für die es bislang noch keinezufriedenstellende Behandlungsmöglichkeit gibt. Dabei konzentriertsich das Unternehmen darauf, innovative Therapien zu entwickeln, diedas Leben der Patienten verlängern können. In der Tiergesundheitsteht Boehringer Ingelheim für fortschrittliche Prävention.Seit der Gründung im Jahre 1885 in Familienbesitz, zähltBoehringer Ingelheim heute zu den 20 führenden Unternehmen derBranche. Für die drei Geschäftsbereiche Humanpharmazeutika,Tiergesundheit und Biopharmazeutika schaffen rund 50.000 Mitarbeitertagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2017 erwirtschafteteBoehringer Ingelheim Umsatzerlöse von knapp 18,1 Milliarden Euro. DieAufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen mit mehr alsdrei Milliarden Euro 17,0 Prozent der Umsatzerlöse.Als Familienunternehmen plant Boehringer Ingelheim in Generationenund zielt auf langfristigen Erfolg und nicht auf kurzfristige Gewinneab. Dafür strebt das Unternehmen primär organisches Wachstum auseigener Kraft an bei gleichzeitiger Offenheit für Partnerschaften undstrategische Allianzen in der Forschung. Bei allen Aktivitäten ist esfür Boehringer Ingelheim selbstverständlich, Verantwortung für Menschund Umwelt zu übernehmen.Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unterwww.boehringer-ingelheim.de und in unserem Unternehmensbericht:http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de.Referenzen(1) World Heart Federation. Online publiziert unter:https://www.world-heart-federation.org/resources/risk-factors/(zuletzt aufgerufen: Mai 2018)(2) Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetesmellitus: magnitude of the evidence from a systematic review andmeta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease.2013; 13(4):192-207.(3) Morrish NJ, et al. Mortality and causes of death in the WHOMultinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia.2001; 44 Suppl 2:S14-21.(4) Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio E, KaptogeS, Wormser D et al. Association of Cardiometabolic MultimorbidityWith Mortality. JAMA 2015; 314: 52-60.(5) International Diabetes Federation. The global picture. In: IDFDiabetes Atlas, 8th edn. Brussels, Belgium: International DiabetesFederation; 2017. Online publiziert unter:http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html (zuletztaufgerufen: Mai 2018).(6) Heuschmann PU et al. Schlaganfallhäufigkeit und Versorgung vonSchlaganfallpatienten in Deutschland. Akt Neurol 2010; 37: 333-340.(7) Wilke T et al. Incidence and prevalence of atrial fibrillation:an analysis based on 8.3 million patients. Europace 2013; 15:486-493. (8) Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und diabetesDE -Deutsche Diabetes-Hilfe. Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2017.Die Bestandsaufnahme; S. 73.Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate CommunicationsMedia + PRKatharina Opitz55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 2012Fax: 06132 - 77 6601E-Mail: presse@boehringer-ingelheim.deOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim GmbH, übermittelt durch news aktuell