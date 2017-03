Erneuter Doppelsieg für die NDR Radios in Niedersachsen

Hamburg (ots) - NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 sind diebeliebtesten Radioprogramme in Niedersachsen: Zum zehnten Mal inFolge belegen sie im größten norddeutschen Bundesland die Plätze 1und 2. NDR 1 Niedersachsen bleibt klarer Marktführer trotz einesleichten Marktanteil-Rückgangs auf 25,1 Prozent (vorige MediaAnalyse: 26,3 Prozent). NDR 2 legt in Niedersachsen um 0,7Prozentpunkte zu und kommt nun auf einen Marktanteil von 17,8Prozent. Auf dem dritten Rang platziert sich Radio ffn mit 10,5Prozent Marktanteil (alle Werte jeweils von Montag bis Sonntag).NDR Intendant Lutz Marmor: "Ein starkes Radio-Gespann fürNiedersachsen: NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 bleiben die stärkstenZugpferde im Land. An der Spitze liegt und das ist wirklich großartigseit 24 Jahren NDR 1 Niedersachsen. Der Abstand von NDR 2 zumDrittplatzierten hat sich weiter vergrößert. Herzlichen Dank anunsere Hörerinnen und Hörer!"Mit seinem gesamten Angebot im Radio erreichte der NDR inNiedersachsen einen nahezu unveränderten Marktanteil von jetzt 51,6Prozent (vorige Media-Analyse 51,7 Prozent).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell