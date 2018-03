Erneuter Doppelerfolg für den NDR in Niedersachsen: NDR 1 Niedersachsen weiterhin Marktführer

Hamburg (ots) - NDR 1 Niedersachsen bleibt klarer Marktführer imgrößten norddeutschen Bundesland. Der Marktanteil steigt auf 23,7Prozent (vorige Media Analyse: 22,1 Prozent). NDR 2 legt im Landerneut leicht zu und kommt auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent(zuvor 18,6 Prozent). Bereits zum zwölften Mal in Folge belegen diebeiden NDR Programme damit die Plätze 1 und 2 in Niedersachsen. Aufdem dritten Rang platziert sich Antenne Niedersachsen mit 10,8Prozent Marktanteil (alle Werte jeweils von Montag bis Sonntag),Radio ffn kommt auf 10,4 Prozent Marktanteil. Das ergab die jüngsteMedia-Analyse.Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "Das Radio-Doppeldes NDR erweist sich ein weiteres Mal als erfolgreich.Unangefochtener Marktführer im Land ist seit 25 Jahren NDR 1Niedersachsen. Glückwunsch auch an NDR 2 zum guten Ergebnis. Ichdanke unseren treuen und unseren neuen Hörerinnen und Hörern."Mit seinem gesamten Angebot im Radio erreichte der NDR inNiedersachsen einen Marktanteil von 52,8 Prozent (vorigeMedia-Analyse 50,8 Prozent).Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2018 I fürNorddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audioPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell