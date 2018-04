Frankfurt (ots) -Kia schreibt seine Design-Erfolgsgeschichte fort: Erst im Februarhatten mit der Sportlimousine Stinger, dem B-Crossover Stonic und derdritten Generation des Kleinwagens Picanto alle neuen Kia-Modelle dervergangenen zwölf Monate den iF Award 2018 erhalten. Nun landete dasErfolgstrio einen weiteren "Hattrick": Die internationaleExpertenjury des Red Dot Awards verlieh dem neuen Kia-FlaggschiffStinger die "Goldmedaille" dieses Wettbewerbs, den "Red Dot: Best ofthe Best", der für wegweisende Gestaltung vergeben wird. Und auchStonic und Picanto sind nun Träger des renommierten "roten Punkts".Damit summiert sich die Zahl der mit einem Red Dot ausgezeichnetenKia-Modelle auf 21. Erster Preisträger war 2009 der Kia Soul. DieTopauszeichnung "Best of the Best" geht inzwischen ebenfallsregelmäßig an den koreanischen Hersteller: 2016 erhielt sie derOptima, 2017 der Optima Sportswagon und jetzt der Stinger.Der Stinger und der Stonic wurden maßgeblich vom europäischenKia-Designzentrum in Frankfurt gestaltet, den neuen Picanto kreiertendie Kia-Designteams in Namyang (Korea) und Frankfurt gemeinsam. "Dassalle drei Modelle nach dem iF Award nun auch den Red Dot Awarderhalten haben, ist ein großartiger Erfolg, auf den wir wirklichstolz sein können", sagt Peter Schreyer, Präsident und Chefdesignerder Kia Motors Corporation. "Ganz besonders freut mich die 'Best ofthe Best'-Auszeichnung für den Stinger. Denn wir haben immer davongeträumt, eine moderne Sportlimousine in klassischerGran-Turismo-Tradition mit diesen tollen Proportionen und demluxuriösen Interieur kreieren zu können. Für mich ist der Stinger injeder Hinsicht ein Traumauto."Das neue Kia-Flaggschiff ist das schnellste Serienmodell der Marke(0 bis 100 km/h in 4,9 Sekunden*) und auf dem europäischen Marktzugleich der erste Kia mit Heckantrieb. Dieses Antriebskonzeptspiegelt sich auch in den kraftvoll-eleganten Proportionen mit langerMotorhaube, langem Hecküberhang und breiten Schultern wider. DasInterieur des 4,83 Meter langen Stinger verbindet schlichte Eleganzmit klassischer Sportlichkeit und neuesten Technologien.Mit dem Kia Stonic gibt die Marke ihr Debüt im schnell wachsendenSegment der B-Crossover. Sein Design kombiniert typischeSUV-Charakteristika von der souveränen Ausstrahlung bis zur erhöhtenSitzposition mit einer dynamisch und geschmeidig wirkendenKarosserie. Zudem bietet der Neuling zahlreiche Möglichkeiten derIndividualisierung. Durch das farblich abgesetzte Dach ist er zumBeispiel in 20 verschiedenen Zweifarb-Kombinationen erhältlich.Die dritte Generation des Picanto ist ein modernes, komfortablesCity Car mit jugendlich-dynamischer Ausstrahlung, dessencharakteristisches neues Design durch kraftvolle Karosserieliniengeprägt wird. Trotz der kompakten Außenmaße (3,60 Meter Länge) gehörtder Kia-Kleinwagen zu den geräumigsten Fahrzeugen seiner Klasse.Red Dot Award: 40-köpfige Experten-Jury bewertet 6.300 ProdukteDer Red Dot Design Award, einer der größten und renommiertestenDesignwettbewerbe der Welt, ist in die drei Disziplinen ProductDesign, Communication Design und Design Concept unterteilt. Beim "RedDot Award: Product Design 2018" haben Unternehmen aus 59 Ländern mehrals 6.300 Produkte eingereicht. Die Jury des Wettbewerbs, der seit1955 vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen ausgerichtet wird, setztsich aus unabhängigen Designern, Design-Professoren undFachjournalisten aus aller Welt zusammen. Zu den 40 Experten gehörtenin diesem Jahr unter anderem Prof. Lutz Fügener (Deutschland), KenOkuyama (Japan), Jimmy Choo (Malaysia/Großbritannien) und AlexanderNeumeister (Deutschland/Brasilien). Alle Juroren reisten nach Essenund bewerteten die Produkte vor Ort nach Kriterien wieInnovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, emotionaler Gehalt undökologische Verträglichkeit. Die feierliche Verleihung der Red DotAwards findet am 9. Juli 2018 im Essener Aalto-Theater statt, einemvon Alvar Aalto entworfenen Opernhaus.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Imdeutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Markedurch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochterder Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihrenAbsatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia inDeutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut.Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsen und setztehier 2017 rund 472.000 Einheiten ab. Seit 2010 gewährt die Marke füralle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie(max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).* Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD (Benzin/Automatik); 272 kW (370 PS):Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert244 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zuden offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Kia Motors Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: 069-15 39 20 - 550Fax: 069-15 39 20 - 559E-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell