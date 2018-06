Erneuter Besucherrekord beim Bayerischen Tag der Telemedizin (BTT) (FOTO)

Ingolstadt (ots) -Der Bayerische Tag der Telemedizin (BTT) hat sich zumPublikumsmagneten entwickelt. Am 21. Juni 2018 konnten sichzahlreiche Besucher des größten Telemedizinkongresses im süddeutschenRaum im "MTC - house of fashion" in München davon überzeugen, dassTelemedizin mehr ist als eine Moderscheinung.Dabei wurde der Besucherrekord des Vorjahres nochmals übertroffen.Dies zeigt nicht nur das wachsende Interesse an Telemedizin, sondernvor allem auch deren zunehmende Bedeutung für dieGesundheitsversorgung in Deutschland. Mit dieser Entwicklung hat sichder Bayerische Tag der Telemedizin endgültig als fester Bestandteilim Terminkalender der deutschen Kongresslandschaft imGesundheitswesen etabliert.Veranstaltet wurde der 6. Bayerische Tag der Telemedizin von derBayerischen TelemedAllianz und dem Bayerischen Staatsministerium fürGesundheit und Pflege. Anliegen des Kongresses ist, sowohl dasFachpublikum als auch die Öffentlichkeit über aktuelle Trends undneue Möglichkeiten der Telemedizin zu informieren.Mit Telemedizin Grenzen überwindenDas Motto des diesjährigen Bayerischen Tags der Telemedizinlautete: "Grenzen überwinden durch Telemedizin". Die Schirmherrin desKongresses, die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml,betonte in ihrer Videobotschaft dazu: "Lassen Sie uns gemeinsam dieChance nutzen, mit Hilfe der Telemedizin Grenzen zu überwinden -nicht nur regional, sondern auch sektoral."Darüber diskutierten auf dem Podium Vertreter derGesundheitsministerien mehrerer Bundesländer, die zudem die jüngstentelemedizinischen Initiativen und Best Practices in ihren jeweiligenLänder vorstellten. Dass man grenzüberschreitend voneinander lernenkann, zeigte auch die Podiumsdiskussion mit eHealth-Experten ausArmenien, Bulgarien, Polen und Russland.Wie Grenzen durch Telemedizin überwunden werden können, wurde vonrund 70 weiteren hochkarätigen Referenten und Moderatoreneindrucksvoll aufgezeigt, die neue Entwicklungen sowie Erkenntnisseaus den Bereichen Telemedizin, Big Data, Blockchain und Robotikpräsentierten.Förderung von InnovationenIm Rahmen des 6. Bayerischen Tags der Telemedizin wurde erneut derBayerische Innovationspreis Gesundheitstelematik (BIG) verliehen. Mitdiesem werden innovative Ideen und Projekte aus der Welt derTelemedizin gewürdigt, die aufzeigen, wie durch den Einsatzgesundheitstelematischer Lösungen die Versorgung von Patienten bzw.die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Akteuren desGesundheitswesens nachhaltig verbessert werden kann.Der erste Preis ging an DESTINY - ein datenbankunterstütztesTherapieempfehlungssystem zur Behandlung von Patienten mit MultiplerSklerose. Den zweiten Preis erhielt die Softwarelösung MEDIKURA, dieeine digitale Infrastruktur zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheitbereitstellt. Mit dem dritten Preis wurde die App LOLA ausgezeichnet,die handelsübliche Smartphones oder Smartwatches in einenpersonalisierten Gesundheits- und Notfallallassisten verwandelt.Ergänzt wurde der BIG um ein Start-up Pitch, bei dem jungeUnternehmen der eHealth-Branche ihre Geschäftsidee einer Fachjurypräsentieren konnten. Neu in diesem Jahr war zudem einStudentenforum, in dem Studierenden eine Plattform geboten wurde,ihre Studienarbeiten zum Thema digitale Gesundheitsversorgungvorzustellen.Mehr über den 6. Bayerischen Tag der TelemedizinImpressionen zum 6. Bayerischen Tag der Telemedizin sowieausführliche Beschreibungen der BIG-Preisträger finden Sie auf derHomepage des Kongresses unter www.telemedizintag.de. Auch dieVorträge der Referenten werden dort in Kürze zum Download zurVerfügung gestellt.Pressekontakt:Nadja RehbergBayerische TelemedAllianzDr. Siegfried Jedamzik UG (haftungsbeschränkt)Oberer Grasweg 50a85055 IngolstadtTel.: 0841-3791639E-Mail: info@telemedizintag.deOriginal-Content von: BTA - Bayerische TelemedAllianz, übermittelt durch news aktuell