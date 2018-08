Erneuter Anschlag auf das Bürgerbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Rainer van Raemdonck (FOTO)

Potsdam (ots) -In den Vormittagsstunden des 19. August 2018 ist bereits zumzweiten Mal ein Anschlag auf das Bürgerbüro des AfD-Abgeordneten Dr.Rainer van Raemdonck in der Potsdamer Str. 30 in Falkensee verübtworden. Vermutlich ist zweimal auf die Schaufensterscheibe geschossenworden, hinter der sich ein Plakat mit dem Foto des Abgeordnetenbefindet. Eine Kugel schlug an der Stelle ein, die den Kopf desAbgeordneten zeigt.Dazu erklärt Rainer van Raemdonck, der gesundheitspolitischerSprecher der AfD-Fraktion ist:"Dass wir von der AfD-Fraktion im rot-roten Sumpf aufklären, daspasst natürlich weder Gesundheitsministerin Golze, noch denExtremisten von 'Rote Hilfe' und 'linksjugend' in ihrerLandtags-Fraktion. Da vermute ich die Urheber der Schüsse auf meinKonterfei. Wie die Angreifer jetzt gemerkt haben, ist mein Büroinzwischen mit Sicherheitsglas ausgestattet, so leicht sind dieScheiben nicht mehr zu zerstören. Doch das Signal ist angekommen: Dadie skandalgeschüttelte Linkspartei auf dem Weg in dieBedeutungslosigkeit ist, reagieren ihre extremistischen Unterstützermit immer brutalerer Gewalt. Es wird ihnen nichts mehr nützen. MeineFraktion und ich werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werdenweiter aufklären und die Schuldigen benennen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell