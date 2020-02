Erneute Razzia bei Porsche - Ermittlungen im Diesel Abgasskandal weiten sich aus

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Bremen (ots) - Wie der Spiegel berichtet, haben Ermittler der StaatsanwaltschaftStuttgart am 19. Februar drei gewerbliche Standorte der Porsche AG und dreiPrivatwohnungen von Mitarbeitern durchsucht. Porsche bestätigte die Razzia.Insgesamt werden nun sieben aktive und ehemalige Porsche Mitarbeiter imAbgasskandal beschuldigt. Ihnen wird vorgeworfen, an der Manipulation vonDieselmotoren beteiligt gewesen zu sein.Bisher wurde bereits gegen drei Mitarbeiter ermittelt, wie im Rahmen einerRazzia im April 2018 bekannt geworden war. Der Vorwurf: Betrug und strafbareWerbung. Zu ihnen gehören auch ein Mitglied des Vorstands und ein Mitglied deshöheren Managements. Die vier nun hinzugekommenen Verdächtigen sollen dagegennicht dem Top-Management angehören.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden - auchgegen Porsche. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreis erstattet und geben dasmanipulierte Fahrzeug an den Hersteller zurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4533692OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell