Erneute Kooperation / real und SsangYong bieten komplett überarbeitetes Sondermodell Tivoli an (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Nach der erfolgreichen Kooperation zwischen demHypermarktunternehmen real und SsangYong Deutschland, dem Importeurder koreanischen Allradmarke, im Sommer 2018 und im Frühjahr 2019geht die Zusammenarbeit in diesem Herbst in eine dritte Runde. Ab dem11. Oktober präsentiert SsangYong den Mini SUV "Tivoli" in derSonderedition real in ausgesuchten real Märkten. Kunden können dieausgestellten Fahrzeuge besichtigen und sich zu allen Details rund umdas Modell informieren.SsangYong ist ein Hersteller für SUVs und Allradfahrzeuge ausSüdkorea mit langjähriger Tradition. Erneut organisieren real undSsangYong eine besondere Promotion-Aktion in den ausgesuchten realMärkten: Kunden, die im Aktionszeitraum vom 11. Oktober bis zum 15.Dezember 2019 einen Kaufvertrag über einen SsangYong Tivoli in derSonderedition real beim autorisierten SsangYong Partner abschließen,erhalten von ihrem Autohändler einen Gutschein für einen hochwertigenKrups Kaffee-Vollautomaten mit Touchscreen und Bluetooth-Steuerungper App, der im real Markt eingelöst werden kann."Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit real als einem der größtenHandelsunternehmen Deutschlands fortzusetzen. Nachdem wir imvergangenen Jahr erstmals mit Bestands- und Neukunden in derzwanglosen Atmosphäre der Hypermärkte in Kontakt kamen, sind wir indiesem Jahr mit einem besonderen Angebot zurückgekehrt: Kundenerhalten einen noch besser ausgestatteten und preislich attraktiverenTivoli sowie einen hochwertigen Kaffee-Vollautomaten", erläutertUlrich Mehling, Geschäftsführer der SsangYong Motors DeutschlandGmbH."Ich freue mich, dass wir die Partnerschaft mit SsangYong weiterintensivieren und unseren Kunden dieses besondere Angebot machenkönnen", sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento. "In SsangYong habenwir einen verlässlichen und starken Partner, der für eine hoheQualität und eine lange Tradition steht."Der SsangYong Tivoli ist ein modernes SUV, das sich perfekt fürden Wocheneinkauf eignet. Mit flexiblem Innenraum und intelligenterSicherheitsausstattung passt sich der Tivoli den verschiedenstenBedürfnissen an. Die Sonderedition SsangYong Tivoli real ist ab16.990 Euro erhältlich und basiert auf der Ausstattungslinie"Quartz". Das Modell wartet mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Licht-und Regensensor, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe hinten,Rückfahrkamera, Klimaanlage, sowie einer Geschwindigkeitsregelanlageauf.Für optimale Sicherheit sorgen neben sieben Airbags und moderneFahrassistenzsysteme wie ein automatisches Notbremssystem (AEBS),Frontkollisionswarner (FCW), Spurhalteassistent (LKAS) und ein Systemzur Müdigkeitserkennung bei Fahrer (DAA). Ins Dashboard eingebaut istein Navigationssystem mit 9,2" Touchscreen, DAB+-Radio, MP3-Funktionund USB-Anschluss. Das eigene Smartphone kann via Apple Car Play bzw.Google Android Auto direkt in das Fahrzeug eingebunden werden.Angetrieben wird die Sonderedition vom 120 kW/163 PS starken 1,5Liter Turbo-Benzinmotor, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe undFrontantrieb kombiniert ist. Wie bei allen Tivoli Modellen genießenKäufer eine Garantie und eine Mobilitätsgarantie über fünf Jahre bismaximal 100.000 Kilometer Laufleistung.Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestattetenTivoli "Quartz" beträgt 4.500 Euro. Auf Wunsch kann das kleine SUVüber den SsangYong Bankpartner Consors Finanz auch zu einermonatlichen Rate von nur 99 Euro* finanziert werden. DieVertragslaufzeit beträgt 36 Monate, der effektive Jahreszins liegtbei 1,99 Prozent.Technische Daten auf einen BlickSsangYong Tivoli 1,5 l Turbo-Benziner, 2WDKraftstoffverbrauch in l/100 km: 8,0 (innerorts), 5,8 (außerorts),6,6 (kombiniert);CO2-Emission (kombiniert): 152g/km; Effizienzklasse: D.Alle Angaben gemäß VO (EG) Nr. 715/2007.* Der Nettodarlehensbetrag (Kaufpreis UVP in Höhe von 16.990,00Euro abzüglich der Anzahlung von 4.411,00 Euro) beträgt 12.579,00Euro; die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate; effektiver Jahreszins:1,99 %, fester Sollzinssatz p.a. 1,97 %; der Gesamtbetrag (13.227,77Euro) wird in 35 monatlichen Raten zu je 111,00 Euro sowie einerSchlussrate in Höhe von 9.342,77 Euro zurückgezahlt. Die vorstehendenAngaben stellen zugleich das repräsentative Berechnungsbeispiel gemäߧ 6a Abs. 4 PAngV dar. Darlehensgeberin ist die Paribas S.A.Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstraße 31, 80336 München. Über die SsangYong Motors Deutschland GmbHDie SsangYong Motors Deutschland GmbH mit Sitz in Köln istoffizieller Importeur von Fahrzeugen der südkoreanischen MarkeSsangYong für den deutschen Markt. Das Vertriebsnetz umfasst derzeitcirca 200 Händler. Seit Frühjahr 2011 gehört der südkoreanischeSpezialist für Allrad-Fahrzeuge zum indischen AutoproduzentenMahindra & Mahindra. Auf dem deutschen Markt bietet SsangYong zurzeitfolgende Modelle an: Tivoli, Korando, Rexton und Musso. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.ssangyong-presse.de.Über die real GmbHAls Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279SB-Warenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, einLebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. ImGeschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. 