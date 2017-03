Erneut weniger Insolvenzen in Frankreich / Kreditversicherer Coface: Aber Anstieg um 27 Prozent bei Frexit zu befürchten

Mainz (ots) - Ende Januar 2017 lagen die Insolvenzen vonUnternehmen in Frankreich auf dem niedrigsten Stand seit September2012 und mit genau 58.031 Unternehmen 2,8 Prozent niedriger imVergleich zum Zwölf-Monatszeitraum zuvor. Der internationaleKreditversicherer Coface erwartet, dass der Trend 2017 anhält und dieAnzahl der Insolvenzen um weitere 1 Prozent sinkt. Es sei denn, dieWahlen in Frankreich im Frühsommer führten zu einem Frexit. Dannkönnten die Insolvenzen explodieren, laut einer Coface-Prognose umfast ein Drittel (plus 27 Prozent).Aktuell aber gibt es gute Nachrichten nicht nur bezüglich derAnzahl der Firmenpleiten. Auch die Zahl der betroffenen Mitarbeiterging um 2,6 Prozent auf rund 180.000 zurück. Gestiegen sind hingegendie volkswirtschaftlichen Insolvenzkosten um 5,2 Prozent auf 3,74Milliarden Euro. Das Insolvenzgeschehen konzentriert sich inFrankreich weitestgehend auf kleinere Unternehmen mit bis zu 2,5Millionen Euro Umsatz. Auf sie entfielen 98 Prozent der Insolvenzen.30 Prozent aller Insolvenzen verbuchte die Baubranche, allerdings miteinem Rückgang um 6,2 Prozent.Coface hat die Auswirkungen politischer Risiken auf die Konjunkturund Insolvenzentwicklung berechnet. Der derzeit prognostizierteRückgang der Insolvenzen um 1 Prozent basiert unter anderem auf einemWirtschaftswachstum in Frankreich um 1,3 Prozent - und dem Ausbleibenpolitscher Schocks. Einflüsse, die im Ausmaß mit einem Brexitvergleichbar wären, ließen die Wachstumskurve in diesem Jahr auf 0,7Prozent abflachen und die Insolvenzen um 1,1 Prozent ansteigen. EinBeschluss zum Frexit, den Austritt Frankreichs aus der EU, würde dieInsolvenzen - auch als Reaktion auf einen dann erwarteten Rückgangdes BIP um 9 Prozentpunkte - um 27 Prozent nach oben katapultieren.Mehr zu den Insolvenzen in Frankreich im Coface-Focus:www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell