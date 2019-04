Erneut starker Jahresauftakt: knapp 11,1 Milliarden Euro gewerblicher Investmentumsatz im 1. Quartal 2019

Frankfurt/Main (ots) - Im ersten Quartal 2019 wurden bundesweitknapp 11,1 Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien investiert. Damitliegt das Ergebnis nur 10 % unter dem außergewöhnlichenVorjahresresultat und stellt das drittbeste Transaktionsvolumen derletzten zwölf Jahre dar. Rechnet man noch die Investitionen inWohnimmobilien (ab 30 Einheiten) hinzu, die sich auf knapp 4,4Milliarden Euro belaufen, ergibt sich ein Gesamtumsatz von gut 15,4Milliarden Euro. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Starker Jahresauftakt mit knapp 11,1 Milliarden Euro (-10 %)- Einzeldeals erreichen mit fast 9,6 Milliarden Euro denzweitbesten Umsatz aller Zeiten.- Paketverkäufe dagegen mit 1,5 Milliarden Euro weiter rückläufig(-24 %)- Büro-Investments mit 48 % (5,3 Mrd. EUR) erneut die mit Abstandbeliebteste Assetklasse- A-Standorte aufgrund von Produktmangel mit Umsatzrückgang- Netto-Spitzenrenditen an einigen Standorten noch einmal leichtgesunken- Über 400 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)- Anteil ausländischer Käufer bei nur rund 36 %"Die Stimmung auf den Märkten ist weiterhin ausgesprochen gut.Trotz gesenkter BIP-Prognosen und einiger noch schwelenderStörfaktoren mit erheblichem Risikopotenzial wie der ungelöstenBrexit-Umsetzung oder dem Zollstreit mit den USA ist das Interesse andeutschen Immobilien unverändert hoch", erläutert Piotr Bienkowski,CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Verantwortlich hierfürsind die aus Investorensicht weiterhin sehr guten Rahmenbedingungen;zu nennen ist in erster Linie das Zinsniveau. Vor dem Hintergrund derauch in der EU insgesamt etwas ins Stocken geratenen Konjunktur sindauf absehbare Zeit keine Zinserhöhungen der EZB zu erwarten.Gleichzeitig stellen andere Anlageklassen im Moment keine wirklicheAlternative dar, bei denen nennenswerte Renditen bei vergleichbaremRisikoprofil erzielt werden können. Die Aktienmärkte sind volatil undsuchen ihre Richtung, und AAA-Staatsanleihen notieren teilweisewieder im negativen Bereich. Aber auch die Nutzermärkte stützen diepositive Einschätzung. Zwar wird sich das Wirtschaftswachstum 2019gegenüber den Vorjahren deutlich verlangsamen, eine Rezessionerwarten die Forschungsinstitute aber nicht. Deshalb ist auch voneinem weiteren moderaten Beschäftigungsaufbau auszugehen. Für dasgegenüber dem Vorjahr etwas geringere Investmentvolumen sinddemzufolge vor allem zwei Gründe ausschlaggebend. Zum einen derbislang unterproportionale Portfolioanteil, der mit nur 1,5Milliarden Euro den niedrigsten Wert der letzten sieben Jahreaufweist und zum anderen ein massiver Produktmangel an wichtigenStandorten wie Frankfurt oder München. Allerdings befinden sich eineReihe größerer Deals in der Vermarktung, sodass auch hier anziehendeUmsätze zu erwarten sind."Mit Abstand am meisten investiert wurde erneut in Büroimmobilien,die auf ein Umsatzvolumen von knapp 5,3 Milliarden Euro kommen(Anteil: 48 %). Damit tragen sie wie bereits im Vorjahr knapp dieHälfte zum Gesamtergebnis bei und erzielen das zweitbeste Resultatder vergangenen zwölf Jahre. Dominiert haben Einzeltransaktionen,wohingegen Portfolios nur gut 100 Millionen Euro beigesteuert haben.Verantwortlich hierfür ist ein kaum vorhandenes Angebot an größerenBüropaketen, obwohl das Interesse der Käufer sehr groß ist. Mehrumgesetzt als im Vergleichszeitraum 2018 wurde mitEinzelhandelsimmobilien, die auf mehr als 2,5 Milliarden Euro kommenund fast ein Viertel des Transaktionsvolumens ausmachen. Damit bewegtsich ihr Umsatz in etwa im Schnitt der letzten zehn Jahre. Besondersbegehrt waren innerstädtische Geschäftshäuser und Fachmarktzentren.Den dritten Platz belegen Logistik-Investments mit einem Umsatzanteilvon knapp 12 % (gut 1,3 Mrd. EUR). Zwar liegt das Ergebnis relativdeutlich unter dem Vorjahreswert, der langjährige Aufwärtstrend hatsich aber bestätigt, was sich auch daran zeigt, dass im dritten Jahrin Folge bereits in den ersten drei Monaten die Milliardenschwelleübertroffen wurde. Ein nicht unerheblicher Anteil des Volumens wurdeauch im ersten Quartal 2019 mit größeren Portfolioverkäufenrealisiert. Auf Hotel-Investments entfallen knapp 6 % desGesamtumsatzes, und mit 617 Millionen Euro erreichen sie exakt dengleichen Wert wie im Vorjahr. Auch in diesem Segment ist aktuell einAngebotsengpass zu verzeichnen, der das Investitionsvolumen etwasausbremst.Einzeltransaktionen steuern fast 9,6 Milliarden Euro zum Umsatzbei und kommen damit auf einen Anteil von 86 %. Dies ist daszweitbeste Ergebnis aller Zeiten, das nur 8 % hinter dem Rekordwertdes Vorjahres zurückbleibt. Auf Paketverkäufe entfallen demgegenübernur rund 14 %. Mit Ausnahme des Jahres 2009, mit seinen besonderenRahmenbedingungen während der Finanzkrise, wurde noch nie ein soniedriger Anteil registriert. Auch absolut betrachtet ist es derniedrigste Portfolioumsatz der letzten sieben Jahre. Mit Ausnahme desRetail-Segments verzeichnen alle Assetklassen weniger Volumen als imVorjahreszeitraum. Der bereits im vergangenen Jahr zu beobachtendeTrend rückläufiger Portfoliotransaktionen hat sich also fortgesetzt.Auslöser hierfür ist ein zu geringes Produktangebot, sodass die aufInvestorenseite vorhandene umfangreiche Nachfrage, gerade nachgroßvolumigen Paketen, nicht ausreichend umgesetzt werden kann.Ein weiterer Trend, der sich fortgesetzt hat, ist ein langfristigvergleichsweise geringer Anteil ausländischer Anleger, der sich imersten Quartal nur auf 36 % beläuft. Hier spiegelt sich auch dasgeringe Portfoliovolumen wider, da ausländische Investoren in diesemMarktsegment in der Regel besonders aktiv sind. Dies hat sich auch imersten Quartal wieder bestätigt: Nur bezogen auf Paketverkäufebeträgt ihr Umsatzanteil knapp 73 %. Am meisten investiert habenerwartungsgemäß erneut europäische Käufer, die gut 22 % zum Umsatzbeisteuern, gefolgt von nordamerikanischen Anlegern, die auf gut 10 %kommen. Investoren aus Asien und dem Nahen Osten spielten dagegen imersten Quartal bislang nur eine untergeordnete Rolle, wofür nichtzuletzt das zu geringe Angebot an großvolumigen Premiumobjektenverantwortlich ist."Die deutschen A-Standorte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,Köln, München und Stuttgart konnten den im Vergleichszeitraum desVorjahres aufgestellten Fabelrekord erwartungsgemäß nicht wiedererreichen. Mit gut 5,6 Milliarden Euro liegt ihr Ergebnis knapp einDrittel niedriger als im Vorjahr. Trotzdem ist es immer noch dasdrittbeste Resultat der letzten zehn Jahre", betont Marcus Zorn,Deputy CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Gegen den Trendhat sich allerdings Berlin entwickelt, wo mit 2,63 Milliarden Euronicht nur ein neues Allzeithoch aufgestellt, sondern gleichzeitig dasbereits sehr gute Vorjahresergebnis mehr als verdoppelt wurde.Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres wurden sieben Deals imdreistelligen Millionenbereich abgeschlossen. Die Hauptstadt stehtsowohl bei deutschen als auch bei internationalen Investoren nach wievor ganz oben auf der Einkaufsliste. Sobald ein ausreichendes Angebotan attraktiven Immobilien auf dem Markt ist, wird dieses absorbiert."Die anderen großen Investmentmetropolen haben demgegenüber im erstenQuartal die Jahresendrallye des Vorjahres, als noch sehr viele großeTransaktionen abgeschlossen wurden, zu spüren bekommen. Das aktuellfehlende Produkt, insbesondere im großvolumigen Bereich, hat dieUmsätze limitiert. Dies gilt insbesondere für Frankfurt (502 Mio.EUR), Hamburg (500 Mio. EUR) und München (617 Mio. EUR). Alle dreiStandorte verzeichnen einen der schwächsten Jahresstarts dervergangenen Jahre. In Frankfurt, der Stadt mit den traditionellmeisten Großabschlüssen, wurde beispielsweise noch keine Transaktionim dreistelligen Millionenbereich erfasst. In allen genannten Städtenbefinden sich aber einige größere Objekte im Verkaufsprozess, sodasssich die Umsätze im weiteren Jahresverlauf spürbar beleben dürften.Auch Düsseldorf legte mit 390 Millionen Euro einen eher moderatenJahresauftakt hin. Nahezu stabil geblieben sind die Umsätze dagegenin Köln mit 330 Millionen Euro (-5 %) und in Stuttgart mit 658Millionen Euro (+1 %)."Das an den A-Standorten limitierte Angebot an Premiumobjekten, inVerbindung mit dem weiterhin hohen Käuferinteresse, hält denWettbewerb im Core-Segment hoch. Vor diesem Hintergrund ist es auchnicht überraschend, dass vereinzelt noch einmal leicht sinkendeSpitzenrenditen zu beobachten waren. Außerhalb der vier absolutenTop-Standorte haben sie im ersten Quartal weiter um fünf Basispunktenachgegeben, sodass sie jetzt in Düsseldorf, Köln und Stuttgartjeweils bei 3,10 % anzusetzen sind. Teuerster Standort bleibt Berlinmit 2,70 %, gefolgt von München mit 2,80 %. Auch in Frankfurt (2,95%) und Hamburg (3,05 %) zeigten sich die Netto-Spitzenrenditen zumJahresanfang stabil", ergänzt Marcus Zorn."Die Ergebnisse der ersten drei Monate bestätigen die Anfangdieses Jahres abgegebene Prognose, dass auch 2019 einüberdurchschnittlich gutes Investmentjahr zu erwarten ist. Weiterhinhistorisch niedrige Zinsen, sehr begrenzte Anlagealternativen und dievielfach bewiesene Stabilität Deutschlands, gerade in schwierigerengesamtwirtschaftlichen Zeiten, bilden dabei die wesentlichenLeitplanken eines nach wie vor attraktiven Umfelds. Dass gleichzeitigauch die Nutzermärkte unverändert mitspielen - im ersten Quartalwurde bundesweit der sehr gute Büroflächenumsatz des vergangenenJahres erneut bestätigt und auch die Verbraucherstimmung liegt nachwie vor auf hohem Niveau - stärkt das Vertrauen der Investoren in diedeutschen Märkte zusätzlich. Lediglich der Angebotsengpass, deraufgrund der sehr guten Investmentumsätze der Vorjahre nichtüberrascht, könnte das Transaktionsvolumen etwas stärker limitierenals erwartet. Trotzdem besteht weiterhin eine sehr gute Chance, die50-Milliarden-Euro-Schwelle auch dieses Jahr wieder zu übertreffen.Dass vor diesem Hintergrund der Wettbewerb der Anleger um dieabsoluten, vor allem großvolumigen Top-Investments noch einmalzulegt, kann nicht ausgeschlossen werden. 