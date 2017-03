Erneut starker Anstieg der Anfänger bei Bildungsprogrammen im Übergangsbereich im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 begannen 298 800 junge Menschen einBildungsprogramm im Übergangsbereich. In diesem ausbildungsrelevantenSektor können durch den Erwerb beruflicher Grundkenntnisse oder durchdas Nachholen eines Haupt- oder Realschulabschlusses die Chancen aufeinen Ausbildungsplatz verbessert werden. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahm damit nach erstenvorläufigen Ergebnissen der Integrierten Ausbildungsberichterstattungdie Zahl der Anfängerinnen und Anfänger im Übergangsbereich mit +12,2 % erneut gegenüber dem Vorjahr zu. Der Anstieg wird eherunterzeichnet, da aus Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommernund dem Saarland zum Übergangsbereich im Wesentlichen nurVorjahresdaten vorliegen.2005 hatte es noch 417 600 Anfängerinnen und Anfänger imÜbergangsbereich gegeben. Seither war ihre Zahl bis 2014kontinuierlich auf 252 700 gesunken. Hierzu hatten der demografischeWandel, aber auch Veränderungen auf dem Ausbildungsmarkt und imSchulsystem beigetragen. Seit dem Jahr 2015 steigt die Zahl derAnfängerinnen und Anfänger im Übergangsbereich wieder an. DieseEntwicklung ist im Wesentlichen auf Programme zum Erlernen derdeutschen Sprache für jugendliche Flüchtlinge und Zugewandertezurückzuführen.Die integrierte Ausbildungsberichterstattung weist neben demÜbergangsbereich drei weitere Sektoren aus: Berufsausbildung, Erwerbeiner Hochschulzugangsberechtigung sowie Studium. Insgesamt begannenrund 2,0 Millionen Personen 2016 ein Bildungsprogramm nach derSekundarstufe I in den vier ausbildungsrelevanten Sektoren. Das waren1,8 % mehr als im Vorjahr. Davon begannen 705 400 Personen eineBerufsausbildung (+ 1,0 %). Die Zahl der Anfängerinnen und Anfängerin Bildungsgängen des Sekundarbereichs II, die zum Erwerb einerHochschulzugangsberechtigung führen, sank dagegen um 0,9 % auf 514900. Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger nahm um 0,2 %auf 511 000 zu.Bei der Berufsausbildung hatten 9,5 % der Personen keine deutscheStaatsangehörigkeit, bei Bildungsgängen des Sekundarbereichs II, diezur Studienberechtigung führen, waren es 6,8 % der Anfängerinnen undAnfänger. Wesentlich höher war der Ausländeranteil beim Studium sowieim Übergangsbereich. Während er bei den Erstimmatrikulierten 22,8 %betrug, erreichte er bei den Anfängerinnen und Anfängern imÜbergangsbereich 31,8 %.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Matthias RackyTelefon: +49 (0) 611 / 75 41 40,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell