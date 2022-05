Erneut oberster Maßstab im Kundenservice / Die Versichertenbefragung der Service Value-Studie 2022 bestätigt die ausgezeichnete Kundenorientierung der VIACTIV Krankenkasse

Bochum (ots) -In der Befragung zum "Serviceatlas Krankenkassen 2022" ist die VIACTIV Krankenkasse von den Versicherten erneut auf die Spitzenplätze gewählt worden. Konnte die Krankenkasse bereits in den letzten Jahren durch ausgezeichnete Ergebnisse überzeugen, hat sie Ihren Qualitätsanspruch aus Sicht der Kunden weiter ausgebaut.Die Marktforscher von "ServiceValue" bescheinigen der VIACTIV erneut ausgezeichnete Zufriedenheitswerte in allen Kategorien. In der aktuellen Service Value-Befragung belegt sie in puncto Kundenservice zum dritten Mal in Folge Platz 1. Im Gesamtranking erreicht die VIACTIV Platz 2.Dazu die Autoren der Studie: Spitzenreiter in gleich drei Einzelkategorien ist die VIACTIV Krankenkasse mit Bestbewertungen hinsichtlich Kundenservice, Wahltarifen und Bonusprogramm."Damit ist es uns als VIACTIV gelungen, erneut deutlich größere Wettbewerber hinter uns zu lassen", freut sich Tom Fröhlich, Geschäftsbereichsleiter Markt.Die Wettbewerbsstudie mit Detailauswertung basiert auf den Urteilen von 3.917 Versicherten zu 42 großen gesetzlichen Krankenkassen. "Die Auszeichnung mit dem renommierten Siegel von Service Value ist eine Bestätigung unseres Weges, aber insbesondere ein Ansporn diesen Weg im Sinne unserer Kunden weiterzugehen. Durch großes Engagement und die notwendige Technik sind wir selbst in der Pandemie sehr gut erreichbar", erklärt der Vorstandsvorsitzende Markus Müller.In der Studie heißt es weiter: "In mancherlei Hinsicht haben gesetzliche Krankenkassen keinen allzu großen Gestaltungsspielraum, doch was die Kundenorientierung im Allgemeinen und den Kundenservice im Speziellen angeht, sind keine Grenzen gesetzt, und hier werden durchaus Benchmarks gesetzt."In allen Kategorien des "Serviceatlas Krankenkassen 2022" wird die VIACTIV mit "sehr gut" bedacht:- Kundenservice: sehr gut- Erreichbarkeit: sehr gut- Wahltarife: sehr gut- Preis-Leistungs-Verhältnis: sehr gut- Bonusprogramm: sehr gut- Individuelle Gesundheitsförderung: sehr gut- Leistungserweiterungen: sehr gut- Service Zusatzleistungen: sehr gutEin solches Ergebnis ist Benchmark und Ansporn, mit innovativen Lösungen und persönlicher Ansprache weiterhin eine so hohe Wertschätzung der Versicherten zu erreichen.Pressekontakt:Georg StamelosFon: 0234 479-2158 | Mobil: 01522 2577 157Mail: georg.stamelos@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell