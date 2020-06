Erneut mehr als 40 Corona-Neuinfektionen in Tokio

TOKIO (dpa-AFX) - Erneut sind in Tokio mehr als 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.



Wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete, wurden binnen eines Tages weitere 41 Menschen positiv auf das Virus getestet. Vor einer Woche hatte die Gouverneurin der Hauptstadt, Yuriko Koike, das Alarmsystem "Tokio Alert" wieder aufgehoben. Seither dürfen Kneipen und Restaurants wieder bis in den späten Abend öffnen. Doch stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wiederholt auf über 40 Fälle, was die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle schürt. Als eine Problemzone wurde Tokios nächtliches Amüsierviertel Shinjuku mit seinen Hostessbars ausgemacht. Die Stadtregierung rief die Bürger erneut zu Vorsichtsmaßnahmen auf.

Derweil begann am Donnerstag der Wahlkampf für das Amt des Gouverneurs. Es wird mit einer Wiederwahl Koikes am 5. Juli gerechnet. Einer ihrer gut ein Dutzend Gegenkandidaten, Ex-Schauspieler Taro Yamamoto, fordert wegen der andauernden Corona-Krise eine Absage der Olympischen Spiele. Tokio will im Sommer nächsten Jahres die wegen der globalen Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele ausrichten. Die Milliarden an Steuergeldern sollten besser für die wirtschaftlich unter der den Folgen der Corona-Pandemie leidenden Menschen eingesetzt werden, so Yamamoto.

Japan hatte gegen Ende Mai den Notstand im ganzen Land aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei. Während des Notstands war die Bevölkerung aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Ausgangssperren wie in Europa sind rechtlich nicht möglich./ln/DP/eas