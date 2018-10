Erneut mehr Flüge im Frankfurter Winterflugplan

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vom Frankfurter Flughafen werden in diesem Winter mehr Flüge angeboten als noch vor einem Jahr.



Obwohl sich mit der zyprischen Cobalt Air eine Gesellschaft vom größten deutschen Flughafen verabschiedet hat, steigt das geplante Angebot um etwa 6 Prozent auf rund 4300 Passagierflüge in der Woche, wie der Betreiber Fraport am Donnerstag mitteilte. Die geschätzte Zahl der wöchentlich angebotenen Sitzplätze steigt im Vergleich zum vorangegangen Winter um 6,2 Prozent auf 775 000.