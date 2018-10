Frankfurt (ots) -Das Resultat überzeugt: Die Servicequalität der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG) ist auch in diesem Jahr "exzellent". Zudiesem Ergebnis kommt die unabhängige Ratingagentur "ServiceRatingGmbH", die Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung bereitszum neunten Mal in Folge mit der bestmöglichen Gesamtnote bewertete.Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung,freut sich über die erneute Auszeichnung mit den fünf Kronen: "Wennes um die Beratung unserer Kunden geht, reicht uns ein 'gut' nichtaus. Wir wollen exzellent sein und immer besser werden - das ist undbleibt der Anspruch unseres Unternehmens und unsererVermögensberater. Mit dem erneut erstklassigen Testurteil imServiceRating haben wir diesen Anspruch ein weiteres Mal erfolgreichunter Beweis gestellt."Kundenberatung und -betreuung überzeugt voll und ganzSeit mehr als zehn Jahren untersuchen die ServiceRating-Analystennach strengen Richtlinien branchenübergreifend die Service- undBeratungsleistungen von Unternehmen. Die Besonderheit: Neben einemgroß angelegten Audit-Prozess zu Serviceangebot undQualitätssicherung fließen auch aktuelle Marktforschungsergebnisse,wie z.B. repräsentative Kundenbefragungen, in die Bewertung ein. Auchin diesem Jahr ist es wieder erfreulich, dass das Testurteil bei derKundenberatung und -betreuung "exzellent" ausgefallen ist. So sind eslaut ServiceRating nicht nur ein konstant hohes Fachwissen, das dieselbstständigen DVAG-Vermögensberaterinnen und -berater auszeichnet,sondern auch deren soziale Kompetenz. Eigenschaften wieAuthentizität, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft beim Verständnisvon Finanzthemen heben Kunden und ebenso Analysten im Rahmen derdiesjährigen Untersuchung besonders hervor. "Der Finanzmarkt istimmer undurchschaubarer. Darum braucht es bestens ausgebildeteFachleute, die dem Bürger mit Rat und Tat zur Seite stehen und diefinanziellen Wünsche und Ziele aufnehmen, analysieren und inindividuelle Lösungen umsetzen. Das macht eine exzellente Beratungaus - dafür stehen unsere Vermögensberater", betont auch Robert Peil.DVAG in allen Kategorien mit ausgezeichneten ErgebnissenIn sämtlichen von ServiceRating geprüften Teilaspekten überzeugtdie DVAG mit hervorragenden Noten. Das trifft nicht zuletzt auch aufdie umfassenden Unterstützungsleistungen für die Vermögensberater zu,sei es im Hinblick auf deren qualifizierte Ausbildung oder auf dieprofessionelle Bereitstellung von Beratungstools. Laut ServiceRatingsteht damit bei der DVAG eine ganzheitliche "exzellente"Serviceleistung auch weiterhin immer im Fokus, sowohl gegenüber demKunden als auch gegenüber dem Vermögensberater.Über die Deutsche Vermögensberatung UnternehmensgruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Str. 24, 60329 Frankfurt am MainSimon Kuklinski, Tel.: +49 (69) 2384-7505E-Mail: Simon.Kuklinski@dvag.comNadine Klein, Tel.: +49 (69) 2384-2976E-Mail: Nadine.Klein@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell