Erneut glänzten die TirolBerge in Hochfilzen und in St. Moritz im Medaillenschimmer der Athleten - VIDEO

St. Moritz/Hochfilzen (ots) - TirolBerg St. Moritz: Ötztal-Abendmit Gold, Silber und Bronze Wenn die begnadetsten Wintersportler beieiner Weltmeisterschaft aufeinander treffen, ist das Ötztal nicht nurdabei, sondern mitten drin. So geschehen beim Ötztal-Abend in St.Moritz: Sowohl die österreichischen Weltmeister Marcel Hirscher(Gold) und Vizeweltmeister Roland Leitinger (Silber) als auch derNorweger Leif Kristian Haugen (Bronze) genossen dasBlitzlichtgewitter im TirolBerg. TirolBerg Hochfilzen: Großer Jubelbei der Biathlon WM in Hochfilzen: Staffel-Gold für Deutschland -Hammerschmidt, Hildebrand und Hinz feiern im TirolBerg Die deutschenDamen sind nicht zu schlagen: Vor den Teams aus der Ukraine undFrankreich sicherten sie sich den Sieg im Staffelbewerb. Drei der"Goldmädels" genossen mit Freunden und Familie einen gemütlichenAbend im TirolBerg.