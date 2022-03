Erneut flächendeckende Stromabschaltungen in Südafrika

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Nach mehreren Störfällen in seinen veraltenden Kohlekraftwerken geht Südafrika der Strom aus. Zur Verhinderung eines landesweiten Blackouts kündigte der staatliche Energieversorger Eskom am Mittwoch daher eine Ausweitung der am Vortag verkündeten flächendeckenden Stromabschaltungen an. Weite Teile des Landes werden bis Freitag stundenweise vom Netz genommen, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Insgesamt fehlten durch Ausfälle 15 439 Megawatt (MW) Leistung - hinzu komme der Ausfall von 5505 MW durch geplante Wartungsarbeiten. Zudem gebe es für die Ersatz-Dieselgeneratoren zu wenig Kraftstoff.

Trotz des weltweiten Ringens um eine CO2-Verringerung zum Klimaschutz stützt sich Südafrika mit seinen reichen Kohlevorkommen bei der Energiegewinnung weiter zu knapp 80 Prozent auf seine veralteten Kohlekraftwerke, die zunehmend störanfällig sind. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow hatten Vertreter der Bundesregierung erklärt, das Land beim Wandel hin zu sauberen Energiequellen unterstützen zu wollen. Die von Deutschland in Aussicht gestellten 700 Millionen Euro sind Teil einer neuen Energie-Partnerschaft mit Südafrika, der sich auch Großbritannien, die USA, Frankreich und die EU angeschlossen haben./rek/DP/eas