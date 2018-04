München (ots) -- Sozialreportage mit 10,9 % MA (14-49 Jahre) und 10,2 % MA (14-29Jahre)- Beliebtestes Programm der sechs großen Privatsender zurPrimetime- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,4 %Mit einer neuen Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr in dieBenz-Baracken" erreichte RTL II am gestrigen Dienstagabend erneuteinen Bestwert. Das von der Ufa Show & Factual GmbH produzierteFormat unterstrich einmal mehr seine Relevanz und erzielte 10,9 % MAin der klassischen Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Damit war dieSozialreportage das beliebteste Programm der sechs großenPrivatsender in der Primetime und wurde nur vom Halbfinale desDFB-Pokal übertroffen. Auch in der jungen Zielgruppe war "Hartz undherzlich" einmal mehr sehr gefragt: 10,2 % MA wurde bei den14-29-Jährigen erreicht. Bis zu 1,88 Mio. Zuschauer gesamt schaltetenein.Gewohnt solide performten die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und"Berlin - Tag & Nacht". Die Formate erzielten 8,3 % % MA ("Köln50667") und 10,1 % MA ("Berlin - Tag & Nacht") in der klassischenZielgruppe und erreichten bei den 14-29-Jährigen gewohnt zweistelligeWerte: Hier standen 12,8 % MA und 16,6 % MA zu Buche.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,4 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt17.04.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell